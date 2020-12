FOTOS | Perro callejero se convierte en el mejor amigo y copiloto de un taxista

“Cano” se encontraba en la calle con los huesos pegados a la piel pero hace siete meses subió al taxi de Santos Quispe y, ambos decidieron que su vida debería ser juntos.

Taxi driver Santos Quispe (R), 57, and his best friend and co-pilot Cano, who was a street dog before being rescued by Quispe seven months ago, as social restrictions ease during the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in El Alto, on the outskirts of La Paz, Bolivia, November 27, 2020. Picture taken November 27, 2020. REUTERS/David Mercado