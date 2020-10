FOTOS | Santuario recoge a gatos de la calle y los da en adopción

El Jardín de los gatos es un refugio para gatos que en medio de la pandemia les busca un hogar en el distrito de Raval en Barcelona, España.

Shelter owner of cats, Alex Salvador (L), 43, drinks as she does a broadcast live on Instagram of street-born cats inside of El Jardinet dels Gats (Cats’ Garden), which is a cat shelter in the Raval district, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Barcelona, Spain October 3, 2020. Picture taken October 3, 2020. REUTERS/Nacho Doce TPX IMAGES OF THE DAY