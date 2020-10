FOTOS | Sin cubrebocas, Trump y Melania inauguran festividades de Halloween en Casa Blanca

Donald Trump y Melania Trump inauguraron las festividades por Halloween en la Casa Blanca, donde debido a la pandemia solo asistieron unos cuantos trabajadores que han luchado contra el Covid-19, estudiantes y familias de militares siguiendo las medidas sanitarias. Sin embargo, el Presidente de los EEUU y su esposa no usaron cubrebocas.

Children dressed as U.S. President Donald Trump and U.S. first lady Melania Trump attend a Halloween event hosted by President Trump and the first lady at the White House in Washington, U.S.,October 25, 2020. REUTERS/Ken Cedeno TPX IMAGES OF THE DAY