FOTOS | Súper Tifón “Goni” deja al menos 20 muertos en Filipinas; es el más intenso del 2020

Las intensas lluvias y los vientos huracanados dejaron a una aldea completa sepultada en el barro, al menos 20 personas murieron y decenas de miles tuvieron que ser evacuados. Las Naciones Unidas están evaluando las necesidades y apoyando al pueblo filipino, informa el organismo internacional.

A woman wearing a mask for protection against the coronavirus disease (COVID-19) carries a baby inside a modular tent at an evacuation center, where residents from low-lying areas took shelter following Typhoon Goni, in Quezon City, Metro Manila, Philippines, November 2, 2020. REUTERS/Eloisa Lopez