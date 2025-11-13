En Cuautepec, emergió un nuevo EDEN que abre la puerta a la diversión, el deporte y la cultura y acerca esas actividades a los ciudadanos y habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), ubicada en el norte de la Ciudad de México (CDMX).

El alcalde de GAM, Janecarlo Lozano Reynoso refirió que estos espacios se crearon para que “nunca más tengamos que salir de nuestra alcaldía, para que tengan los mejores parques de la ciudad”.

Se trata de un parque ideal para conocer en la época navideña, ubicado en Cuautepec.

Se trata, dijo el alcalde, de un espacio “en el que el cariño también se construye con concreto, juego, luz y con colores y una pista de hielo”.

Inauguran un EDEN más en GAM

Y es que, parques similares a este se replicarán en toda la Gustavo A. Madero que hasta limpia tuvo.

Janecarlo Lozano aseguró que “el próximo EDEN, el próximo año, van a tener alberca de olas y toboganes”

EDEN, son los Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN) ubicados en la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México.