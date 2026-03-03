“La Barredora” y el CJNG: El historial que persigue a Adán Augusto tras la caída de “El Mencho”

Tras el reciente golpe a la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la caída de su líder, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, un profundo e inusual silencio ha marcado la agenda del senador morenista Adán Augusto López Hernández. Sin embargo, analistas políticos y reportes de seguridad han vuelto a poner bajo los reflectores el oscuro historial de su círculo cercano en el sureste del país.

Las críticas apuntan a que el exsecretario de Gobernación parece haber “perdido la memoria” respecto a las graves acusaciones que pesan sobre Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco y hombre de toda su confianza. De acuerdo con diversas investigaciones, Bermúdez Requena habría operado como líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”, señalado como el brazo armado del CJNG en la región.

El manto protector y la red de ilícitos en el sureste

Los señalamientos no son nuevos. Desde el año 2019, documentos de los servicios de inteligencia militar ya alertaban sobre los presuntos nexos de Bermúdez Requena con la organización liderada por “El Mencho”.

Bajo el presunto manto protector del poder estatal, se advierte que “La Barredora” logró controlar y operar un amplio catálogo de delitos de alto impacto en la zona: desde extorsiones y tráfico de drogas, hasta tráfico de personas, contrabando de combustible (huachicol) y tráfico de influencias.

El analista político Amado Avendaño señala que la influencia de este grupo no se limitaba a un solo estado. “En el sureste, por supuesto, él tenía operación en toda la zona: en Chiapas, en Tabasco, en el sur de Veracruz. Y esa es la gran influencia que él no quiere perder. ¿Por qué? Porque la caída del Mencho implica muchas cosas para Morena, pero especialmente para Adán Augusto López”, explicó.

Los nuevos retos: Impunidad y reacomodos

La reconfiguración del mapa criminal tras la caída del líder del CJNG plantea un escenario complejo para los políticos presuntamente vinculados a estas estructuras. Avendaño advierte que el senador tabasqueño enfrenta ahora el reto de lidiar con un cártel fracturado. “En esta circunstancia específicamente, él tiene que recomponer la relación personal que tiene y que hizo durante estos años desde el poder con estos grupos del crimen organizado, que no deben estar nada contentos con la caída del Mencho”, detalla el analista.

Mientras tanto, la apuesta política de López Hernández parece centrarse en mantener un bajo perfil, moviendo los hilos necesarios para conservar el fuero y la impunidad. “Aspira a que la opinión pública se olvide de todo lo que estamos discutiendo en este momento, de sus nexos con el crimen organizado y de la capacidad que tiene no solo de corromper, sino de imponer a candidatos a todos los cargos de elección popular”, concluyó Avendaño.