De portero en Inglaterra a Rey en Uganda: La historia de George Desmond Kamurasi

La vida de George Desmond Kamurasi cambió de un momento, pues tras la muerte de su primo Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, pasó de jugar futbol en Inglaterra a ser elegido como el nuevo monarca del Reino de Tooro, en el oeste de Uganda.

Hasta hace unos días, era el portero del SE Dons FC, conjunto del sureste de Londres que participa en la Premier Division de la Southern Counties East Football League, correspondiente a la novena categoría del futbol inglés.

Incluso el fin de semana fue titular en la primera ronda clasificatoria de la FA Cup, en la que su equipo consiguió imponerse 2-0 al Erith Town.

George Desmond Kamurasi fue designado para ser el nuevo rey de Tooro

La designación de George Desmond Kamurasi ocurrió después de una reunión celebrada en el Fort Motel de Fort Portal City, donde 15 integrantes del comité respaldaron al actual capitán del SE Dons.

Sin embargo, todavía no puede considerarse oficialmente rey, pues el procedimiento tradicional establece que el Omusuuga, jefe del clan Babiito, debe realizar la proclamación formal en una ceremonia tendrá lugar después del funeral de Oyo, programado para el 12 de septiembre, fecha que además coincide con el aniversario 31 de su coronación.

Mientras el proceso continúa, también permanece pendiente la decisión del propio George Desmond Kamurasi, ya que el futuro monarca aún tendría que determinar si está dispuesto a dejar su vida en Londres, su equipo de futbol y su carrera deportiva para asumir las responsabilidades de gobernar el reino de Tooro.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV murió a los 34 años

La muerte de Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV puso en marcha este inesperado cambio, pues el monarca falleció a los 34 años en Estados Unidos, donde recibía tratamiento contra el cáncer.

Había llegado al trono en 1995, cuando apenas tenía tres años, convirtiéndose entonces en el monarca reinante más joven del mundo.

Aunque Uganda funciona actualmente como una república y su poder ejecutivo está en manos de autoridades elegidas, las monarquías tradicionales que existían antes del periodo colonial continúan vigentes.

