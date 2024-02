Tras ser torturada y abusada, Georgina Domínguez pasó 13 años en la cárcel por un crímen fabricado

Un 9 de septiembre de 2009, el Ejército Mexicano irrumpió en la casa de Ana Georgina Domínguez a las 4 de la mañana, en Coatzacoalcos, Veracruz. En frente de su familia fue aprehendida ilegalmente y posteriormente golpeada, torturada e incluso abusada sexualmente por los propios elementos.

Desde ese día comenzó un infierno para la mujer, madre de dos hijos, pues no solo golpearon a su pareja, sino que por unos momentos se llevaron a sus hijos en una camioneta, sin presentar en ningún momento alguna orden de arresto, cateo o tan siquiera investigación.

Tras 19 horas reclusa ilegalmente, periodo en el que habría sido torturada, Georgina fue trasladada en avión hacia las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde continuó la violencia extrema contra su persona, hasta que firmó una declaración autoinculpatoria.

¿Qué pasó con el caso de Georgina Domínguez? Mujer presa 13 años por un crimen que no cometió

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en el periodo cuando fue gravemente torturada y abusada, a Georgina le fabricaron pruebas por las que se le dictó un auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y por el delito de lavado de dinero.

Pese a no encontrar ni una sola prueba verídica y recibir el apoyo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes confirmaron la fabricación de delito, Georgina se mantuvo en prisión preventiva durante 13 años, etapa en la que se convirtió en activista y buscando justicia propia y por todas las mujeres que viven en la misma situación.

El equipo de Hechos AM entrevistó a Georgina, quien fue liberada a finales de 2022 por exceso del periodo preventivo reclusa; sin embargo, cuando todo indicaba que el juicio final la iba a declarar inocente, la señalaron culpable y le dictaron 12 años de cárcel.

Ganamos un amparo en el caso de Ana.

Habíamos solicitado cambio de la medida cautelar y que enfrente el resto de su juicio en libertad. El juez se negó y ni siquiera aperturó el incidente respectivo.

Con el amparo tendrá que abrir el incidente y revisar si pone a Ana en libertad. pic.twitter.com/Iory0f2SG2 — Netzaí Sandoval (@Netzai_Sandoval) August 28, 2022

¿Cómo fue la detención de Georgina Domínguez?

“A raíz de que nos sacan del departamento, en todo momento fueron gritos, golpes, veo cómo en una base golpean a Eduardo, me golpean a mí, me torturan de una forma increíble... No se lo deseo a nadie, hay abuso sexual de cuatro de los que estaban supuestamente vigilando”, explica Ana Georgina en entrevista para Fuerza Informativa Azteca.

Respecto a la sentencia recibida, la víctima de una fabricación de delito explica “tenía mucha esperanza de que nuestro sistema judicial hiciera una buena revisión, dado que ya teníamos dos sentencias absolutorias por dos delitos fabricados (...) Pensábamos que este proceso iba a ser la misma situación debido a que son derivados de lo mismo”.

“Me da la noticia la defensoría federal de que me habían condenado a 12 años 6 meses, cuando la máxima era 8. La verdad sí me pegó mucho, porque no ni siquiera una sola prueba. Es algo que me frustra y me duele ver cómo nuestro sistema judicial no hace justicia”, finalizó.