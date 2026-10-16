¡Piqué y Clara Chía, sonrientes y cómplices! Reaparecen juntos tras encuentro judicial con Shakira

La historia entre Shakira y Gerard Piqué suma otro capítulo de tensión. La expareja se reunió en los juzgados de Barcelona para abordar los traslados de sus hijos, Milan y Sasha, entre Miami y España, en medio de las diferencias sobre cómo organizar la convivencia familiar.

Mientras la cantante colombiana busca modificar el acuerdo para evitar que los menores enfrenten viajes complicados entre ambos lados del Atlántico, el exfutbolista prefiere recibirlos en Barcelona en lugar de desplazarse hasta Miami.

¿Clara Chía reaparece en medio del conflicto entre Shakira y Piqué?

En paralelo a las diferencias legales, Piqué acudió acompañado de Clara Chía a un concierto en la capital catalana; la pareja compartió momentos de complicidad durante la despedida del grupo Oques Grasses, en una de sus contadas apariciones públicas.

La presencia de la modelo vuelve a colocar la relación sentimental del exdefensa bajo los reflectores, mientras continúa la atención mediática sobre su separación de Shakira.

Por ahora, no se ha informado oficialmente cuál será la resolución sobre los viajes de Milan y Sasha; el acuerdo familiar sigue siendo un punto clave en una ruptura que, pese al tiempo transcurrido, continúa generando titulares.

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