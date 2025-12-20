Detienen a René Jesse, presunto jefe de plaza del CJNG en Oaxaca; también cayó a su hijo

En una intervención realizada en el municipio de Matías Romero, ubicado en la entidad de Oaxaca, efectivos de la Secretaría de Marina lograron la aprehensión de René Jesse, vinculado con el CJNG , quien se encontraba acompañado por su descendiente y un individuo encargado de su protección personal.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la institución naval, el principal detenido es señalado como el responsable de dirigir las operaciones en dicha zona geográfica, además de fungir como el gestor de los recursos monetarios para una organización delictiva con presencia regional.

#Oaxaca | En Matías Romero, fue capturado René Jesse, junto a su hijo y un escolta, es el presunto jefe de plaza y operador financiero de un grupo criminal que opera bajo la fachada de una asociación de transportistas, que se dedica al robo de combustible en la región, además de… pic.twitter.com/ICPjlPHzJr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2025

La Marina detiene a René Jesse, líder de operaciones criminales en Matías Romero, Oaxaca

Las investigaciones señalan que este grupo criminal utiliza como pantalla una agrupación de conductores y transportistas para encubrir sus actividades ilícitas. Entre las principales transgresiones que se le atribuyen a este conjunto de personas destaca la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos en el territorio oaxaqueño.

No obstante, el alcance de esta red delictiva no se limita únicamente al robo de combustible, sino que abarca un espectro más amplio de delitos de alto impacto que han afectado la estabilidad de la comunidad.

La información proporcionada por la Marina indica que bajo la supervisión de René Jesse se coordinaban diversas acciones punibles, entre las que sobresalen la exigencia de cuotas obligatorias a comerciantes y el chantaje financiero.

El grupo delictivo se oculta tras una fachada de transportistas para encubrir actividades ilícitas

Asimismo, se vincula a esta estructura con el movimiento clandestino de armamento y la distribución de sustancias prohibidas. Estas actividades eran ejecutadas de manera sistemática, consolidando un esquema de control mediante el uso de la fuerza y la intimidación en los sectores productivos de la región.

Un punto relevante dentro del informe oficial es la conexión jerárquica de esta célula con una organización criminal de alcance nacional. Según los datos revelados por las autoridades marítimas tras el operativo, los detenidos trabajaban bajo las directrices y al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se vincula a René Jesse con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la expansión de su influencia

La función de René Jesse era vital para los intereses de dicho cartel, ya que permitía la expansión de su influencia en el estado de Oaxaca a través de esta fachada gremial vinculada al transporte.

La captura se ejecutó en un despliegue que permitió la neutralización del presunto líder, su hijo y el escolta, sin que se reportaran incidentes adicionales durante el proceso de custodia.

Con este golpe a la estructura operativa y financiera, las fuerzas federales buscan desarticular los mecanismos de financiamiento que alimentan la violencia en la zona de Matías Romero.

Los tres implicados han quedado bajo la responsabilidad de las autoridades correspondientes para dar seguimiento al proceso legal derivado de los delitos de huachicoleo, extorsión y tráfico de diversos artículos ilícitos que se les imputan como parte de su rol dentro del grupo delictivo mencionado.

