Golpe al círculo del “Mencho": Recapturan a “Delta 1", el sanguinario líder de sicarios del CJNG

En un operativo de máxima seguridad que cimbró la Zona Metropolitana de Guadalajara, fuerzas federales lograron la recaptura de Armando “N”, alias “Delta 1”, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este sujeto es identificado por las agencias de inteligencia como el líder absoluto de la célula de sicarios conocida como "Los Deltas" y uno de los principales operadores de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que esta acción fue resultado de la coordinación entre la Defensa, Semar, FGR, Guardia Nacional y la SSPC. Al detenido se le vincula no solo con la violencia local, sino con el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

¿Cómo fue la recaptura del "Delta 1" en Zapopan?

Tras labores de inteligencia, los agentes ubicaron a "Delta 1" en la colonia Colinas de Atemajac, en el municipio de Zapopan. Al corroborar su identidad, los efectivos cumplimentaron una orden de reaprehensión vigente por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Cabe recordar que Armando "El Delta 1" había sido detenido en octubre de 2024 ; sin embargo, los motivos de su libertad no fueron públicos, por lo que esta sería su tercera captura ya siendo conocido como un alto operador del CJNG.

Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando “N”, alias “Delta 1”, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

En otra acción en Durango,… pic.twitter.com/34MPoC1YQ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 19, 2025

¿Quién es el Delta 1?:El "Tercero" del CJNG y dueño de Puente Grande

Armando "N" no es un operador menor. Las investigaciones federales lo sitúan posiblemente como el tercero al mando dentro de la jerarquía criminal del CJNG. Su captura se ejecutó al cumplimentar una orden de reaprehensión vigente por delitos contra la salud, específicamente por posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Sin embargo, su historial delictivo va mucho más allá del narcotráfico. A "Delta 1" se le atribuye:



Liderazgo de "Los Deltas": Un brazo armado de élite utilizado para operaciones de alto impacto y enfrentamientos directos contra grupos rivales para disputar el territorio.

Un brazo armado de élite utilizado para operaciones de alto impacto y enfrentamientos directos contra grupos rivales para disputar el territorio. Control de Puente Grande: Inteligencia naval y militar señala que este sujeto controlaba las actividades ilícitas dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, ordenando asesinatos y extorsiones tanto dentro como fuera de los muros de la prisión.

Inteligencia naval y militar señala que este sujeto controlaba las actividades ilícitas dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, ordenando asesinatos y extorsiones tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Expansión Territorial: Fue el estratega detrás de la violenta incursión y expansión del CJNG en el estado de Michoacán , coordinando células armadas para ganar terreno.

Fue el estratega detrás de la violenta incursión y expansión del CJNG en el estado de , coordinando células armadas para ganar terreno. Trasiego Internacional: Se le vincula directamente con la logística para el envío de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos.

El Delta 1 ya había sido detenido en octubre de 2024, desde entonces conocido como hombre clave del CJNG

Golpe simultáneo en Durango: Desmantelan megalaboratorio

De manera simultánea, en el estado de Durango, se asestó un golpe financiero y logístico al desmantelar un laboratorio clandestino de grandes dimensiones.

Ubicado a 10 kilómetros de la localidad de Tepehuanes, este centro de producción de drogas sintéticas albergaba maquinaria industrial difícil de reponer para la organización criminal. En el lugar se aseguraron cuatro reactores de síntesis química, 12 destiladores, maquinaria especializada y una cantidad masiva de precursores: 250 bultos de sosa cáustica, además de bidones con tolueno y otras sustancias químicas.

Un hallazgo clave en este laboratorio fue la incautación de documentos relacionados con actividades financieras ilícitas, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la red de lavado de dinero que sostiene la operación de "Los Deltas" y el CJNG.

