¿Golpe de Estado técnico? Cese masivo de juzgadores causa alarma en el Poder Judicial

Cesar de sus funciones a todos los jueces, magistrados y ministros es un golpe de Estado técnico, así lo señalaron en la conferencia matutina de los juzgadores. Explicaron que este es uno de los argumentos claves que se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los efectos graves de la Reforma Judicial aprobada .



“Pues nosotros hicimos valer esto también en la comisión interamericana de derechos humanos que nos corran a todos en un procedimiento legislativo hecho al vapor con pocas garantías institucionales como las que hemos mencionado del comité de evaluación y que salgamos todos en estos 2 jalones de 2027 y 2025 es claramente un golpe de estado técnico”, señaló Rogelio Alanís, magistrado federal.

Ministro González Alcántara Carrancá señala que busca conciliar en medio de la crisis constitucional

En México no cabe un sistema de elección de juzgadores incierto, que genera votaciones que no son auténticas y acaba por remover a todos los jueces y magistrados del país, el cual también obliga a las entidades federativas a replicarlo. Así lo dijo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al participar en el sexto Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas de y Constitucionales de Iberoamérica, realizado en la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Acerca del proyecto que propuso para ser discutido en el pleno sobre invalidar partes neurálgicas de la Reforma Judicial, señaló que busca conciliar y romper distancias que hoy mantienen al país en una crisis constitucional.

“Puede acaso nuestra República representativa, nuestra República democrática, nuestra República laica y nuestra República federal aceptar la Reforma Judicial, la respuesta que propongo es que no, y lo repito, la propuesta que propongo en el proyecto es que no, no toda reforma judicial es viable.”, puntualizó el ministro Juan Luis González Alcántara .

Ministro González Alcántara Carrancá propone invalidar elección de jueces y magistrados

El proyecto de sentencia del ministro propone invalidar la elección de jueces y magistrados y dejar en sus términos la elección de ministros. Además de invalidar los artículos transitorios que ordenen la remoción de jueces de distrito, magistrados de Circuito y magistrados regionales del Tribunal Electoral.

De igual forma, propone invalidar ciertas facultades del Tribunal de Disciplina y el carácter inatacable de sus resoluciones. También va en contra de la reducción de remuneraciones de jueces y ministros actuales y considera inconstitucional la figura de jueces sin rostro para procesos de delitos de alto impacto como delincuencia organizada o terrorismo.