Especial | Bolas de hielo de más de 10 centímetros tras granizada en Chihuahua

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La tarde de este jueves, una fuerte granizada sorprendió a habitantes del Ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, donde los pedazos de hielo alcanzaron un tamaño de más de 10 centímetros y provocaron daños en vehículos y viviendas.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de los granizos, algunos descritos por habitantes como más grandes que un limón. La caída dañó cristales de decenas de automóviles y ventanas de algunas casas. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) confirmó además que dos personas resultaron lesionadas.

¿Qué pasó con la granizada en Buenaventura, Chihuahua?

La granizada se registró mientras una tormenta severa avanzaba por distintas zonas del estado. De acuerdo con Protección Civil, el sistema estuvo acompañado de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y granizo.

Además de Buenaventura, las condiciones meteorológicas provocaron escurrimientos importantes hacia el río Piedras Verdes y un incremento en el caudal de los arroyos San José y Las Tinajas, luego de que se formaran núcleos de tormenta en las zonas serranas de Jovales y El Willy, en Casas Grandes.

¡Granizos gigantes azotan Chihuahua!



Pedazos de hielo más grandes que un limón cayeron sobre el ejido Juárez, en San Buenaventura, destrozando cristales de decenas de vehículos y viviendas.



Habitantes compartieron las impactantes imágenes.https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/hPxr5PKtq4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 25, 2026

¿Qué municipios de Chihuahua tienen riesgo de granizo y lluvias?

Protección Civil estatal señaló que el sistema mantiene una trayectoria de suroeste a noreste, con dirección hacia Ahumada, donde podrían presentarse precipitaciones similares durante las próximas horas.

También existe posibilidad de granizo superior a una pulgada en Ascensión, por lo que las autoridades pidieron tomar precauciones ante el avance de las tormentas.

Las condiciones también pueden generar corrientes de agua, encharcamientos y crecidas repentinas de arroyos, particularmente en zonas donde ya se registraron lluvias fuertes.

¿Qué hacer durante una granizada fuerte?

Ante la posibilidad de nuevas tormentas, Protección Civil recomienda resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer cerca de ventanas o estructuras que puedan romperse.

Si se encuentra en un vehículo, lo recomendable es buscar un sitio cubierto cuando sea posible y evitar circular por zonas inundadas. Tampoco se deben intentar cruzar arroyos o ríos, aunque aparentemente lleven poca agua.

En las zonas donde se pronostica granizo, también se recomienda mantener los vehículos bajo techo y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.