¡Así cayó la granizada en Morelos! Videos muestran la fuerte lluvia torrencial que golpeó Jiutepec y dejó inundaciones

Una fuerte granizada sorprendió este lunes 10 de agosto a habitantes de Jiutepec, Morelos, donde calles, parques y vehículos terminaron cubiertos de hielo tras la intensa lluvia que se registró en distintos puntos del municipio; videos captados por habitantes de la zona muestran parte de las afectaciones provocadas por el temporal.

La lluvia torrencial también alcanzó zonas comerciales y residenciales, donde se observaron pasillos inundados, corrientes de agua y automóviles cubiertos por granizo; además, algunas vialidades registraron ramas caídas, por lo que las condiciones complicaron el tránsito en distintos puntos de Jiutepec.

Así quedó Jiutepec después de la granizada de HOY

Uno de los videos permite dimensionar la intensidad de la granizada en Jiutepec; calles y áreas verdes aparecen prácticamente cubiertas de blanco por la acumulación de hielo, mientras la lluvia continúa afectando diferentes sectores del municipio.

La escena cambia en otras grabaciones, donde el agua comienza a ganar espacio dentro de establecimientos comerciales.

La lluvia torrencial también alcanzó centros comerciales

En otro de los videos se observan dos centros comerciales afectados por las lluvias. En uno, el agua se acumuló en los pasillos mientras varias personas buscaban refugio para evitar mojarse.

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En otra grabación, la intensidad de la precipitación provocó que grandes cantidades de agua descendieran desde la parte superior de un establecimiento hasta el área donde se encuentran los productos de frutas y verduras.

Granizo cubre vehículos en un fraccionamiento

La granizada en Morelos también quedó registrada en una zona habitacional; un tercer video muestra varios automóviles estacionados dentro de un fraccionamiento mientras permanecen cubiertos por una capa de hielo.

La acumulación sobre los vehículos permite observar la cantidad de granizo que cayó durante el episodio de lluvia.

Ramas caídas complican algunas calles de Jiutepec

Las precipitaciones también dejaron afectaciones en algunas vialidades, donde se observan ramas caídas que dificultan el paso.

Por ahora, las imágenes permiten confirmar las afectaciones visibles en calles, establecimientos, vehículos y zonas habitacionales; el material proporcionado no señala daños mayores ni personas lesionadas.

¿Seguirá lloviendo en Morelos en las próximas horas?

El pronóstico para las próximas horas contempla chubascos en Morelos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para la Mesa Central se prevé un ambiente fresco durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde, con cielo nublado y presencia de lluvias; las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y otros riesgos en zonas vulnerables.

Por ello, las condiciones meteorológicas podrían mantenerse variables durante las próximas horas en Jiutepec y otros puntos de Morelos, especialmente durante los periodos de mayor precipitación.