“La Sombreriza” confronta a Morena por reforma que limita candidaturas independientes; así reaccionó Grecia Quiroz

Las puertas del Congreso de Michoacán se cerraron justo cuando afuera crecía la presión. Del otro lado, entre sombreros, pancartas y consignas, simpatizantes del movimiento independiente de Uruapan exigían entrar mientras dentro del pleno avanzaba una reforma electoral que, aseguran, busca sacarlos del juego político antes de 2027.

En medio de ese ambiente apareció Grecia Quiroz García, alcaldesa de Uruapan y una de las figuras que más fuerza ha ganado tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo; en el lugar acusó directamente a Morena y a la mayoría legislativa de construir un “bloqueo político” contra los movimientos ciudadanos.

La discusión encendió la tensión en Morelia porque la nueva reforma impide que candidaturas independientes compartan símbolos, colores, estrategias o estructuras comunes. En otras palabras, limita que organizaciones ciudadanas puedan competir como un frente político organizado.

Grecia Quiroz acusa intento de frenar a movimientos ciudadanos

La presidenta municipal sostuvo que la reforma tiene dedicatoria. Según dijo, el objetivo es frenar el crecimiento del llamado Movimiento del Sombrero, conocido también como “La Sombreriza”, que en los últimos meses ha comenzado a ganar presencia política en distintas regiones del estado.

“Hoy están demostrando que no están del lado del pueblo”, lanzó la alcaldesa al intentar ingresar al Congreso estatal, donde durante varios minutos se restringió el acceso ante el aumento de manifestantes.

La escena elevó todavía más el clima político. Afuera del recinto, decenas de personas gritaban “Ni un paso atrás”, mientras algunos diputados independientes reclamaban que se permitiera el ingreso de ciudadanos que protestaban de forma pacífica.

¡No hubo respuesta ni cordialidad de los diputados!



Que la historia de Michoacán se los demande.



Esto no se acaba aquí, VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO Y LUCHANDO POR UN MICHOACÁN Y UN MÉXICO MEJOR. pic.twitter.com/bap2zYgfJ7 — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) May 27, 2026

Aprueban la reforma pese a protestas; Grecia Quiroz advierte que impugnara

Pese a la presión y a las protestas, la mayoría legislativa aprobó la reforma electoral. El dictamen avanzó sin modificaciones de fondo y abrió un nuevo frente de confrontación rumbo a las elecciones estatales.

Grecia Quiroz adelantó que impugnarán la reforma por la vía legal al considerar que vulnera derechos político-electorales y limita la participación ciudadana.

La alcaldesa también reveló sentir temor por su seguridad y la de su familia. Afirmó que existen intereses políticos que buscan desaparecer cualquier movimiento independiente que pueda convertirse en competencia real para los partidos tradicionales.