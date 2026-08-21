“Le puede ganar a Morena”: Máynez pone a Grecia Quiroz en la mira rumbo a 2027

“Ese movimiento es el movimiento que yo creo que le puede ganar a Morena en Michoacán”: Fue laa frase de Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, quien habló abiertamente sobre la fuerza electoral del movimiento encabezado por Grecia Quiroz, y dejó sobre la mesa que la alcaldesa pueda competir bajo las siglas de MC en 2027.

Máynez no confirmó una candidatura. De hecho, reconoció que todavía no existe una decisión al respecto, pero tampoco cerró la puerta.

“Yo la acompañaría una candidatura, no lo descartaría”, dijo al ser cuestionado sobre si Movimiento Ciudadano respaldaría a Quiroz.

Grecia Quiroz todavía no decide si competirá en las elecciones

El dirigente emecista explicó que, por ahora, no han avanzado en una definición electoral con la alcaldesa porque ella misma no ha decidido si participará o no en la próxima contienda.

“No hemos avanzado en la parte electoral política porque incluso ella misma no tiene del todo decidido participar o no participar”, señaló.

Aun así, Máynez destacó la fuerza social que, a su consideración, existe alrededor del llamado Movimiento del Sombrero.

Para el dirigente de MC, esa expresión ciudadana representa una posibilidad real de competencia frente a Morena en Michoacán.

“Es un movimiento con una base social muy importante, con una base social y que tiene todas las posibilidades”, sostuvo.

#ATENCIÓN | 🚨 @AlvarezMaynez no descarta que la presidenta municipal de #Uruapan, Grecia Quiroz (@GreciaMich2027), sea candidata de @MovCiudadanoMX rumbo a 2027.



“Es el movimiento que le puede ganar a Morena en #Michoacán”.



Vía @laucasillas pic.twitter.com/HKpFuV9lES — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 21, 2026

El conflicto político alrededor de Grecia Quiroz

La postura de Movimiento Ciudadano ocurre mientras Grecia Quiroz enfrenta una disputa política que también se ha trasladado a las redes sociales.

Máynez acusó a Morena y al gobierno de estar detrás de ataques contra la presidenta municipal de Uruapan y aseguró que han circulado videos falsos elaborados con inteligencia artificial.

El dirigente de MC incluso compartió en X uno de esos materiales, en el que aparece Quiroz con un traje naranja y cantando la canción relacionada con Movimiento Ciudadano.

Máynez cuestiona las nuevas reglas electorales

El dirigente nacional de MC también llevó el debate hacia la reforma electoral aprobada en Michoacán.

Recordó que Carlos Manzo llegó a la presidencia municipal de Uruapan como candidato ciudadano y cuestionó los cambios legales que, desde su perspectiva, dificultan que un movimiento como el que actualmente encabeza Quiroz pueda competir bajo condiciones similares.

“Pusieron una serie de restricciones para impedirle competir a Grecia Quiroz y al movimiento del que ella es parte”, afirmó.

Máynez señaló además que Movimiento Ciudadano votó en contra de esa reforma, junto con legisladores independientes.