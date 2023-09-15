El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller salió al balcón de Palacio Nacional, donde dio el tradicional el Grito de Independencia donde mencionó a los migrantes en la arenga.

Ante miles de mexicanos que se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar las Fiestas Patrias, AMLO mencionó, como cada año, a los héroes de la Independencia de México, como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz, Ignacio Allende, Vicente Guerrero.

“Que muera el racismo, que muera la discriminación; que viva el amor y que vivan nuestros hermanos #migrantes”.



El presidente @lopezobrador_ durante la ceremonia del grito para celebrar el 213 aniversario del inicio de la #IndependenciaDeMéxicohttps://t.co/RHkR7dO4dR pic.twitter.com/9xCnRUxEs1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2023

No obstante este año hizo modificaciones a la arenga, para mencionar a los migrantes: “vivan nuestros hermanos migrantes”, “vivan los pueblos indígenas”, “viva la grandeza cultural de México”, y "viva el amor". Asimismo, gritó que murieran la corrupción, la avaricia, el racismo y la discriminación.

Al finalizar, el cielo capitalino se iluminó con los fuegos artificiales que estallaron para terminar con el Grito de Independencia, posteriormente, Grupo Frontera volvió al escenario para continuar con el concierto.

¡Todo listo en el Zócalo de la CDMX para la ceremonia del #GritoDeIndependencia y la participación del Grupo Frontera! https://t.co/XMgZ3uNA4T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2023

Grupo Frontera canta durante el Grito de la Independencia en CDMX

En punto de las 22:00 horas, Grupo Frontera salió al escenario, era el show más esperado por los mexicanos que acudieron al Zócalo para celebrar el Grito de Independencia este 2023. Frontera abrió su participación con el tema "No se va" uno de los más populares de la agrupación.

El grupo tuvo invitados como Manuel Turizo con quien cantó dos temas: "La Bachata" y "Me tienes tomando de lunes a lunes".

Las miles de personas presentes en el #ZócaloCDMX se deshacen en aplausos hacia Grupo Frontera y Manuel Turizo.https://t.co/RHkR7dO4dR pic.twitter.com/oiVogfA1F8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2023

Tras una hora de concierto, Grupo Frontera tuvo que parar unos minutos su participación para dar paso al presidente, acompañado de su esposa, quien dio el Grito de Independencia.

En su regreso, tuvo como invitado a Ramón Ayala, "el rey del acordeón", con quien cantó "Tragos de amargo licor".

Yahritza Y Su Esencia son abucheados en el Zócalo

El grupo Yahritza y Su Esencia subieron al escenario del Zócalo en las celebraciones del Grito de Independencia este 15 de septiembre 2023, para interpretar el tema “Frágil”, canción con la que se dieron a conocer en México.

Al finalizar su interpretación, Yahritza agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberlos invitado a celebrar la Independencia de México. Sin embargo el grupo fue abucheado durante su presentación en la Plaza de la Constitución, debido a que hace unas semanas se vio involucrado en una polémica por criticar al país.

¡Se le fueron con todo!



Yahritza y Su Esencia se hizo presente en el #ZócaloCDMX en medio de rechiflas por parte de la gente que está presente en el lugar.https://t.co/RHkR7dO4dR pic.twitter.com/XhxKCXJ4UA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2023

Inicia la celebración de la Independencia en el Zócalo capitalino

Con algunos minutos de retraso por la lluvia, inició la celebración del 213 inició de la Independencia de México este 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad.

El Semillero Nacional de Danza acompañados de la Orquesta y el Coro Nacional comunitario abrieron las celebraciones patrias.

La cantante mexicana Regina Orozco subió al escenario para interpretar temas como "El Sinaloense" ante los miles de asistentes que llegaron al la Plaza de la Constitución este 15 de septiembre 2023 para celebrar las Fiestas Patrias.

Alcaldías de la CDMX celebran el Grito de Independencia

Aunque el mayor evento se celebró en el Zócalo, las alcaldías de la capital también celebraron el Grito de Independencia con música. En algunas, el evento se retrasó hasta hora y media debido a la fuerte lluvia que cayó.

En Coyoacán, el ballet folklórico H-KINXOC deleitó a los asistentes con bailes típicos. El segundo número estuvo protagonizado por Mijares, quien puso a cantar a los vecinos.

Los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc bailaron al ritmo de “Tiene espinas el rosal”, “Vuelvo a sentir” y “No te voy a perdonar” con el Grupo Cañaveral.

Lluvias retrasa unos minutos el inicio del concierto

Aunque dejó de llover, el inició de los actos en el Zócalo se retrasaron unos minutos. Se tenía planeado que el grupo de Semilleros Creativos abriera la celebración de las Fiestas Patrias a las 19:30, sin embargo, han pasado 10 minutos y no ha comenzado.

Ayyy ayy ayy ayy canta y no llores 🎶



La gente que asiste al #ZócaloCDMX para la ceremonia del #GritoDeIndependencia comienza a poner el ambiente cantando el #CielitoLindo https://t.co/ldPnws74AM pic.twitter.com/WatJmZnKd7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2023

Después de que empezó a llover, la gente que se encontraba en la plancha del Zócalo se movió para refugiarse en las orillas; más de una hora después, cuando la intensa lluvia disminuyó, nuevamente empezaron a congregarse, mientras que otros más empezaron a llegar.

La gente llegó con impermeables y paraguas para protegerse de la lluvia mientras comenzaba el concierto por el 213 aniversario del inicio de la Independencia de México.

¡No se quieren perder ni a Grupo Frontera ni el #GritoDeIndependencia!



A pesar de la #lluvia, la gente ya comienza a llenar la plancha del #ZócaloCDMX para ser parte de la fiesta mexicana. pic.twitter.com/ypvHyATY5i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2023

Activan alerta amarilla por lluvia previo al Grito de Independencia

Alrededor de las 17:00 horas comenzó a llover fuerte en el Zócalo, algunas personas ya se encontraban en el lugar, ya que llegaron alrededor de las 15:00, para estar más cerca del escenario.

En la capital del país se activó una alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes la noche de este 15 de septiembre en todas las alcaldías, confirmó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Se activa #AlertaAmarilla por lluvias fuertes la noche de este 15 de septiembre, en todas las alcaldías de CDMX. 🇲🇽 pic.twitter.com/rgO73SP66O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2023

Vendedores instalados en el Zócalo

Luego de dos años, los vendedores pudieron volver a ponerse afuera de Palacio Nacional para ofertar sus productos, donde las personas podrán encontrar desde bigotes, diademas, vestidos, trajes de charro y banderas, que van desde los 5 hasta los 200 pesos.

Todo listo para la noche mexicana. 🇲🇽



La venta de artículos patrios regresó afuera de Palacio Nacional.



Vía: @IrvingPineda pic.twitter.com/OamMf1VDMC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2023

Ken Salazar envía felicitaciones a México

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, felicitó al país por el Día de la Independencia este 15 de septiembre, con un mensaje compartido a través de sus redes sociales.

"Felicidades a todos los mexicanos por el Día de la Independencia. ¡Viva México! ¡Viva la relación entre México y Estados Unidos", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Felicidades a todos los mexicanos por el Día de la Independencia. ¡Viva México! ¡Viva la relación entre 🇲🇽🇺🇸! #15deSeptiembre pic.twitter.com/hUTgNvYfWB — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) September 15, 2023

Calles cerradas por los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo

Si planeas acudir al Zócalo para dar el Grito de Independencia, toma en cuenta que habrá calles y estaciones del Metro cerradas, para que no quedes atorado en el tráfico, conoce cuáles son.

Varias calles del Centro Histórico estarán cerradas hoy 15 de septiembre por las celebraciones de las Fiestas Patrias: Avenida 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, Francisco I. Madero, 5 de Mayo, Monte de Piedad, Seminario y Moneda.

Las estaciones del Metro que cerrarán son: Pino Suárez, de la Línea 2; Bellas Artes, Líneas 2 y 8; Allende, Línea 2 y San Juan de Letrán, Línea 8.

¿Lloverá hoy durante el Grito de Independencia en el Zócalo?

De acuerdo con el reporte del clima de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se espera que este 15 de septiembre se presenten lluvias fuertes en varios estados del país.

Alrededor de las 5:00 de la tarde comenzó a llover en la zona centro de la CDMX, por lo que las personas que esperan para dar el Grito, buscaron un sitio dónde resguardarse.

¿A qué hora es el Grito de Independencia de AMLO en el Zócalo?

Después de varias horas de concierto en el Zócalo capitalino, el presidente saldrá al balcón para dar el Grito de Independencia; nombrará a los héroes que nos dieron libertad y dará su discurso.

El Grito de Independencia del presidente AMLO comenzará en punto de las 23:00 horas, se espera que todo el protocolo dure alrededor de 30 minutos, para después continuar con el concierto.

“Viva México y ya no sean cabrones. Gritemos en contra del narco y de los políticos corruptos y gritemos a favor de la salud, de la educación y de la seguridad”. @VILLALVAZO13 pega #ElGrito pic.twitter.com/Ai0CAffQfu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2023

¿A qué hora canta Grupo Frontera en el Zócalo el 15 de septiembre?

El evento en el Zócalo capitalino comenzará a las 19:00 horas con Los Semilleros, un grupo de niños, niñas y jóvenes que se unieron a partir de una estrategia al fomento del desarrollo artístico.

A las 22:00 horas se espera que Grupo Frontera salga al escenario, después de una hora hará una pausa para dar paso al Grito de Independencia, y después continuará tocando una hora más.

