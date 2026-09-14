¿Hay clases mañana 15 de septiembre? Esto dice el calendario de la SEP sobre las fiestas patrias

Las celebraciones por la Independencia de México ya están aquí y padres de familia y estudiantes se preguntan si hay clases mañana 15 de septiembre.

Esto dice el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, del ciclo escolar 2026-2027.

¿Hay clases el martes 15 de septiembre?

Según el programa que ya tiene establecido la SEP, el martes 15 de septiembre SÍ habrá clases de manera normal en las aulas educativas.

Aunque, por lo regular, se hacen convivios, festivales o ceremonias cívicas por el Grito de Independencia, fecha que está contempalada en los calendarios como especial pero como jornada escolar normal y no como suspensión obligatoria de labores de maestros.

¿Qué día no hay clases por las fiestas patrias?

El día en que SÍ es descanso oficial está marcado por las autoridades educativas para el miércoles 16 de septiembre.

El miércoles que viene sí se marca en el calendario con un círculo negro como "Suspensión de labores docentes" en conmemoración del Aniversario de la Independencia de México.

Alumnos y maestros regresan a los salones de clases de manera regular el jueves 17 de septiembre.

¿Habrá fin de semana largo o puente?

Debido a que la fecha festiva cae entre semana, el miércoles 16, el calendario escolar no contempla un puente de tres o cuatro días seguidos para esta celebración patrótica.

Las actividades se van a retomar de forma normal para el día jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

¿Qué días no hay clases en septiembre?

El mes de septiembre sí tiene otra fecha más donde no habrá clases para alumnos de nivel básico, primarias y secundarias.



Consejo Técnico Escolar: El viernes 25 de septiembre se hace la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar del ciclo.

El viernes 25 de septiembre se hace la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar del ciclo. Fin de semana largo: Ese viernes los estudiantes no acuden a las aulas, retomando clases el lunes 28 de septiembre.

Próximos días de suspensión de clases

Después del descanso por las fiestas patrias y la junta del Consejo Técnico, el siguiente día de suspensión de labores docentes programado en el calendario corresponde al lunes 2 de noviembre.