Mujer no solo abandonó a bebé, también a Matías de 4 años en Guadalajara

La madrugada de este lunes la policía de Guadalajara, Jalisco, encontró a una bebé abandonada de un año en una jardinera, hoy se sabe que su nombre es Fátima Guadalupe y que fue dejada en la calle por su mamá; Matías también es hijo de la mujer, tiene cuatro años y él también fue abandonado por la mujer; hoy los dos están con su papá.

Hiber Morales es el padre de los dos pequeños, es de origen chiapaneco y asegura que su pareja dejó a la niña en medio del frío; la mujer -dice- estaba bajo influjos de las drogas.

Matías, quien también es hijo de la pareja, tiene cuatro años y a él también lo dejó su mamá en la calle.

Tras un largo caminar, el hombre encontró al pequeño y al recuperar a la bebé de año y medio pasaron la noche en la calle, sin desayunar y pasando frío, caminaban en un parque junto al Hospicio Cabañas.

Luego de que la policía de Guadalajara encontrara a la bebé, la entregó al padre en tanto que la mujer, identificada cómo Mónica quedó detenida y luego fue puesta en libertad.

Fátima Guadalupe de un año de edad recién cumplido, es la bebé abandonada por su mamá en una jardinera frente al mercado San Juan de Dios en el municipio de Guadalajara, la madrugada de este lunes.

Hiber Morales Montoya, padre de los niños relata a Fuerza Informativa Azteca lo que ocurrió con los pequeños y su mamá:

“Tristeza, verdad, porque no es un animal para que me la dejaran tirada y yo la mera verdad yo no contaba con que la policía me la volvieran a regresar verdad, -¿pensaste que te la iban a quitar?- si, yo pensé que el DIF me la iba a quitar”, recuerda.

Padre e hijos pasaron la noche sobre la calle Dionisio Rodríguez. En la zona centro de Guadalajara sin desayunar y pasando frío caminaban en un parque junto al Hospicio Cabañas.

“Me quedé aquí a pasar la noche porque no tengo a dónde ir y ahorita lo que estoy haciendo, como la casa es de ella pues me va a sacar, retirarme y pues trabajar y sacar adelante a ellos y este cómo debe ser para que ellos crezcan conmigo”, relató el hombre quien asegura no tiene familia en Guadalajara.

