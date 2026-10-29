El mantra del desmarque": Morena niega a Guadalupe Taddei tras su caída, pero la red familiar la liga al régimen

Tras la caída de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE entre acusaciones de corrupción, los legisladores de Morena han iniciado un acelerado desmarque. En el Senado, integrantes del oficialismo como Simey Olvera y Lilia Margarita Valdéz afirmaron que la exfuncionaria “no es militante ni afiliada” al partido e intentaron culpar a Lorenzo Córdova como su verdadero “padre político”. Sin embargo, esta postura contrasta con el respaldo público que el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador le otorgó en marzo de 2023, cuando la calificó como una mujer "íntegra, honesta y progresista”.

El coordinador de los senadores de @AccionNacional, @RicardoAnayaC, responsabilizó a @PartidoMorenaMx por haber impuesto a Guadalupe Taddei al frente del @INEMexico y aseguró que el cochinero de Taddei es gracias al partido guinda.



Acusó que la exfuncionaria arrastra una larga… pic.twitter.com/au0U5fLt4m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

Más allá de la retórica, la trayectoria de Guadalupe Taddei está fuertemente conectada con Morena. Su primo, Jorge Luis Taddei Bringas, ha sido un histórico operador de la izquierda en Sonora, excandidato a diputado en 2009 y nombrado superdelegado de Bienestar en el sexenio pasado. Asimismo, legisladores en Sonora han denunciado que el gobernador Alfonso Durazo cabildeó e impulsó su ascenso institucional —desde el ISTAI hasta la presidencia del INE—, confirmando que la familia Taddei se consolidó y benefició bajo el cobijo directo del movimiento gubernamental.