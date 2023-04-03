Guadalupe Taddei Zavala toma posesión como presidenta del INE

Este lunes 03 de abril de 2023, Guadalupe Taddei Zavala tomó posesión como nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), durante la sesión protocolaria, esto después de que Lorenzo Córdova Vianello dejó el cargo. Asimismo, rindieron protesta los tres nuevos consejeros electorales.

Edmundo Jacobo Molina dio paso a la sesión y reconoció la elección de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del INE para el periodo de 2023 a 2032. Cabe recordar que fue durante la madrugada del viernes 31 de marzo cuando Guadalupe Taddei Zavala fue elegida como presidenta del INE por medio de insaculación en la sesión de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, la ahora presidenta del INE dio paso a la toma de protesta de los tres nuevos consejeros electorales, Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza. Durante la sesión se recalcó la importancia sobre ser la primera vez en que una mujer se encuentra en la presidencia del INE.

Durante la madrugada del viernes 31 de marzo, Guadalupe Taddei Zavala fue elegida como presidenta del @INEMexico por medio de #insaculación en la sesión de la Cámara de Diputados.https://t.co/wS4o7zJ7qP pic.twitter.com/QHvuSCOMMB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2023

La consejera Dania Paola Ravel Cuevas reconoció la importancia de las seis consejeras, en ese sentido tachó como histórico que una mujer se encuentre en la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

Nuevos consejeros del INE toman posesión

Rita Bell López Vences fue la primera consejera en tomar la palabra, ante esto, reconoció que es la primera vez que la mayoría de la consejería del INE está conformada por mujeres.

Tras su discurso, tomó la palabra la consejera Carla Humphrey, quien dio la bienvenida a Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, y mostró su gusto porque el Consejo General del órgano electoral sea ahora conformado, en su mayoría, por mujeres.

Toma de protesta de Guadalupe Taddei Zavala, como primera Consejera Presidenta del INE para el periodo 2023-2032. pic.twitter.com/h4feu2UQvc — @INEMexico (@INEMexico) April 3, 2023

Jorge Montaño Ventura, durante su discurso, destacó que el órgano electoral cuenta con retos; sin embargo, afirmó estar preparado. Posteriormente, Arturo Castillo Loza, dejó en claro la responsabilidad que toma ahora y señaló que tiene las puertas abiertas con miras a una democracia más sólida y duradera, aunado a ello, habló sobre los costos de la democracia en México.