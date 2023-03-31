Consejeros del INE: Nadie está exento de parentesco o vínculos políticos

Tras la llegada de Guadalupe Taddei Zavala como la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se comenzó a hablar de parentescos y vínculos políticos; sin embargo, es necesario destacar que a lo largo de la historia del órgano electoral ningún consejero está exento de esto.

Fue durante la madrugada del viernes 31 de marzo cuando Guadalupe Taddei Zavala fue elegida como presidenta del INE por medio de insaculación en la sesión de la Cámara de Diputados. Fueron elegidos también por el mismo método de insaculación Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza como nuevos consejeros del INE, después de un proceso que fue supervisado por el Comité Técnico de Evaluación (CTE).

🚨#ÚLTIMAHORA | ¡HABEMUS NUEVA PRESIDENTA!



Después de un largo proceso, Guadalupe Taddei Zavala fue electa como nueva consejera presidenta del #INE por insaculación, en sustitución de Lorenzo Córdova, quien deja dicho cargo.https://t.co/MjyMRaYxv6 pic.twitter.com/VT826DbMBI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 31, 2023

Consejeros del INE con vínculos políticos o parentescos

A pesar de que el INE es un órgano autónomo, es de conocer que diversos consejeros electorales cuentan con parentescos o vínculos políticos, situación señalada como no determinante para cumplir con su función.

Comenzando en la cúspide, el presidente del INE próximo a dejar el cargo el 3 de abril, Lorenzo Córdova Vianello, tuvo como padre a Arnaldo Córdova, referente en la política mexicana de izquierda y que incluso estuvo afiliado durante sus últimos años de vida a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Lorenzo Córdova sale de la presidencia del INE el 3 de abril

|Twitter @lorenzocordovav

Estos son otros de los consejeros que han pisado el INE con vínculos políticos o parentescos:



José Woldenberg: fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y esposo de Julia Carabias Lillo, secretaria de Recursos Naturales y Pesca, durante sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.

Santiago Creel: afiliado al blanquiazul durante consejería del extinto IFE.

Alonso Lujambio: afiliado al Partido Acción Nacional

Juan Molinar Horcasitas: fue nombrado como secretario de Comunicaciones y Transportes por el presidente Felipe Calderón.

Emilio Zebadúa González: consejero del IFE y después diputado por el PRD, candidato de Nueva Alianza en 2006 y señalado de tener un vínculo con Rosario Robles.

y después diputado por el PRD, candidato de Nueva Alianza en 2006 y señalado de tener un vínculo con Rosario Robles. Luis Carlos Ugalde: esposo de la panista y alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García.

José Agustín Ortiz Pinchetti: fundador del partido guinda.

Miguel Ángel Granados Chapa: candidato a gobernador por el PRD en 1999 y señalado de ser cercano a López Obrador.

Virgilio Andrade: designado como secretario de la Función Pública durante sexenio de Enrique Peña Nieto del PRI.

¿Quién es Guadalupe Taddei Zavala, elegida como nueva presidenta del INE por insaculación?

Guadalupe Taddei Zavala tiene más de tres décadas de experiencia en el campo electoral, ya que se encargó de estos temas en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de una carrera amplia en el Instituto Federal Electoral (IFE), INE y el Instituto Electoral de Sonora.

