Después de un proceso de varias semanas, la Cámara de Diputados, eligió por vía de la insaculación a como nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) a Guadalupe Taddei Zavala, en sustitución de Lorenzo Córdova Vianello, quien deja dicho cargo este 3 de abril.

Durante la sesión histórica, fueron elegidos también por el mismo método de insaculación Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza como nuevos consejeros del INE del después de un proceso que fue supervisado por el Comité Técnico de Evaluación y que concluyó en esta sesión de la Cámara de Diputados.

Guadalupe Taddei Zavala, nueva presidenta del INE, elegida por insaculación

Nuevos consejeros del INE tienen un camino recorrido en el tema electoral

La nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, tiene experiencia en el campo electoral, ya que se encargó de estos temas en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de una carrera amplia en el IFE, INE y el Instituto Electoral de Sonora.

Entre los consejeros electorales elegidos, en la primera quinteta, el elegido por el método de insaculación fue Jorge Montaño Ventura, quien ya fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); en la segunda quinteta fue elegida por este método a la ciudadana Rita Bell López Vences, quien tiene experiencia como consejera electoral a nivel estatal; mientras que en la tercera quinteta fue insaculado como consejero electoral a Arturo Castillo Loza, quien ya ocupó el cargo como consejero electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

🚨#ALMOMENTO | Inicia la sesión en la #CámaraDeDiputados para elegir por insaculación a 4 nuevos consejeros del #INE que entrarán en funciones el próximo 4 de abril por un periodo de 9 años.



Se trata de un hecho inédito... pic.twitter.com/L4j7u5rMGZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 31, 2023

Consejeros fueron elegidos por el método de insaculación, contemplado en la ley

Después de la falta de acuerdo por parte de los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, se tuvo que recurrir al método de insaculación, el sorteo en el cual en una urna transparente, que fue girada 10 veces se sacaron los respectivos cuatro sobres blancos en donde contenían los nombres de los nuevos consejeros y la nueva consejera presidente del INE.

Terminado el sorteo, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados debe notificar del resultado al INE, a la Cámara de Senadores, al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral.

Con ello, los nuevos funcionarios del instituto comenzarán a ejercer sus cargos a partir del martes 4 de abril, antes deberán tomar protesta dentro de las siguientes 24 horas después de ser elegidos.

