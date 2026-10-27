Anuncian mega marcha nacional del IMSS: Conoce las rutas, horas y afectaciones viales en la CDMX

Las vialidades de la Ciudad de México registrarán severas complicaciones de tránsito ante la mega marcha nacional convocada por trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La movilización fue confirmada de manera oficial durante la realización de la denominada "Segunda Mañanera de la Resistencia IMSS", llevada a cabo por el personal de salud a las afueras de Palacio Nacional para visibilizar sus exigencias laborales.

Si planeas desplazarte por la capital o tienes citas médicas en la zona centro y sur de la ciudad, toma precauciones en tus trayectos, ya que la protesta se dividirá en dos contingentes principales a lo largo del día. Las concentraciones iniciarán en arterias estratégicas y prometen generar fuertes afectaciones al flujo vehicular en avenidas como Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc y los accesos al Centro Histórico.

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Los trabajadores del @Tu_IMSS informaron que podrían solicitar diálogo directo con legisladores de las comisiones de salud y seguridad social de las Cámaras de Diputados y Senadores, para solucionar sus demandas. Vía: @jessiemozar https://t.co/Oa5nVFmB5B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

Horarios y puntos de encuentro: así se dividirá la protesta

Para organizar tu rutina diaria y anticipar alternativas viales, la representación del personal de salud detalló que los contingentes marcharán en dos turnos diferenciados con las siguientes coordenadas de salida:

Primer contingente (Matutino): La salida está programada a las 10:00 horas, partiendo desde las Oficinas Centrales del IMSS, ubicadas sobre Paseo de la Reforma.

Segundo contingente (Vespertino): La concentración y arranque se realizará a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores.

Se prevé que ambas manifestaciones avancen con dirección al Zócalo capitalino o sedes institucionales clave, por lo que las autoridades viales sugieren utilizar vías alternas como Avenida Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas o el Circuito Interior para evitar quedar atrapado en los cortes a la circulación.

Así será la movilización de la mega marcha del IMSS: Datos clave

Fecha de la marcha: Viernes 30 de octubre.

Turno matutino: 10:00 AM — Salida de Oficinas Centrales del IMSS (Paseo de la Reforma).

Turno vespertino: 3:00 PM — Salida de Centro Médico Nacional Siglo XXI (Av. Cuauhtémoc).

Motivo: Segunda Mañanera de la Resistencia e inconformidades laborales del personal activo.

Zonas afectadas: Paseo de la Reforma, Av. Cuauhtémoc, Colonia Doctores, Centro Histórico.

¿Qué piden los trabajadores del IMSS en la mega marcha?

El malestar de los trabajadores activos del Seguro Social se profundizó tras el reciente anuncio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el cual pactó un incremento de apenas 2.9% al salario tabular y 3% a prestaciones. Esta cifra generó un fuerte rechazo a nivel nacional entre la plantilla laboral, que considera el ajuste insuficiente frente a las condiciones económicas actuales y la carga de trabajo en el sistema de salud.

Ante este panorama, el personal en protesta ha sintetizado sus demandas centrales en cuatro puntos clave:

Aumento salarial del 10%: Exigen un incremento directo al tabulador salarial, rechazando el acuerdo alcanzado por la dirigencia sindical.

Abasto inmediato de medicamentos e insumos: Denuncian la falta recurrente de medicinas y herramientas básicas para la atención de los derechohabientes.

Condiciones laborales dignas: Demandan instalaciones hospitalarias adecuadas, mantenimiento a clínicas y recursos suficientes para desempeñar sus labores diarias en condiciones de seguridad.

Destitución de la dirigencia sindical: Piden la salida del secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, a quien acusan de no representar los intereses ni las necesidades reales de los trabajadores del instituto.