Presencia de Guardia Nacional redujo robos en Metro CDMX: Sheinbaum

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, la seguridad en el Metro CDMX aumentó tras la presencia de la Guardia Nacional, pues los robos se redujeron.

La mandataria explicó durante la mañanera de hoy que se realizó en el Antiguo del Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum dijo que la Guardia Nacional permitió la reducción del delito de robo a pasajero, ya que aseguró que de cinco robos que se tenían en el Metro CDMX, ahora solo hay dos.

“La seguridad en el Metro CDMX es mayor, teníamos cerca de cinco robos, ahora estamos en dos robos diarios”, expresó.

La jefa de Gobierno dijo que existe apoyo de parte de la población usuarios del Metro CDMX a la Guardia Nacional, cuyos elementos se localizan no solo en las estaciones, sino también afuera de los talleres.

Dijo que la fiscalía capitalina sigue con las indagatorias del accidente de la Línea 3 y el de la separación de los vagones.

AMLO respalda presencia de Guardia Nacional en Metro CDMX

Al respecto, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la Guardia Nacional seguirá apoyando a la jefa de Gobierno en tareas de seguridad del Metro CDMX, pese a las críticas de sus adversarios.

“¿Para qué es la Guardia Nacional? Para proteger al pueblo. ¿Creen que les importa la seguridad del pueblo? No, lo que quieren es que nos vaya mal por eso andan zopiloteando”, declaró.

#EnLaMañanera | La jefa de gobierno de Ciudad de México, @Claudiashein confió en que movilizaciones de este viernes sean pacíficas pic.twitter.com/OpbtN6rjzT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

Sobre las manifestaciones que habrá hoy por la tarde, el Presidente y Sheinbaum hicieron un llamado a que se realicen de forma pacífica, pues consideraron que tienen la libertad de expresarse, pero no cubriéndose el rostro.

"Claro que tienen el derecho a manifestarse somos libres, pero ¿por qué encapuchados? ¿por qué se tapan la cara? ¿de qué se está defendiendo?", cuestionó el mandatario.