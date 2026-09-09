“Ni siquiera vive ahí": Ricardo Sheffield tilda de arribista a Emmanuel Reyes y rechaza su aspiración por candidatura de León

La ruptura interna en la bancada de Morena escaló de nivel luego de que el senador Ricardo Sheffield Padilla arremetiera públicamente contra su compañero de partido, Emmanuel Reyes Carmona. En un duro pronunciamiento ante los medios de comunicación, Sheffield tildó de "arribista" a Reyes y descalificó tajantemente sus intenciones de buscar la candidatura a la alcaldía de León, Guanajuato. El legislador recordó que Reyes Carmona llegó a la Cámara de Diputados en 2018 impulsado por las siglas del PAN y el PRD, periodo en el que, sostuvo, realizó una beligerante campaña en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad.

Sheffield argumentó que resulta difícil de defender que un actor público salte de partido conservando la posición ganada con la oposición, en lugar de ceder el espacio a un suplente. Asimismo, acusó a Reyes Carmona de incurrir en un "ridículo" cambio recurrente de domicilio ante el Instituto Nacional Electoral (INE) cada tres años con el único fin de acomodarse en contiendas locales. "No es buen candidato para León; para nada, ni siquiera vive allí", aseveró el exprocurador del consumidor, señalando que rentar un departamento no acredita arraigo ni conocimiento de las necesidades de la demarcación.

🔥 ¿Morena vs Morena? Sheffield llama “arribista” a Emmanuel Reyes



El senador de Morena, @SheffieldGto, arremetió contra su compañero de partido Emmanuel Reyes: recordó su pasado en el PAN y aseguró que “para nada” es una buena opción para la alcaldía de León.



▶️ Así escaló la… pic.twitter.com/wmz4556jfs — Político MX (@politicomx) September 9, 2026

Acusaciones de simulación y el rechazo a la imposición en Guanajuato

Durante su mensaje, Ricardo Sheffield advirtió que la militancia en Guanajuato no permitirá que se abuse de relaciones políticas con figuras de la cúpula nacional, como Marcelo Ebrard o Mario Delgado, para imponer perfiles en las candidaturas del estado. Mencionó que emprenderá los recursos necesarios para evitar abusos dentro del proceso interno del partido.

Finalmente, al ser cuestionado sobre posibles denuncias o recursos en su contra por parte del grupo de Reyes Carmona, Sheffield afirmó estar listo para responder a cualquier procedimiento legal. "Nosotros seguiremos en Guanajuato defendiendo a Morena. Esta persona hará valer sus derechos y nosotros los nuestros", concluyó, dejando en claro que la batalla por el control territorial en la entidad apenas comienza.