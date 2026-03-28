¿Vives en Iztapalapa? Así funcionarán los accesos y cierres por la procesión del Domingo de Ramos

La Semana Santa ha llegado oficialmente a la Ciudad de México y, con ella, una de las tradiciones más emblemáticas del país: la representación de la Pasión de Cristo de Iztapalapa que parte con este Domingo de Ramos.

Si tienes planeado circular por el oriente de la capital este 29 de marzo, es fundamental que anticipes tus traslados.

Las autoridades desplegarán un fuerte operativo de movilidad para garantizar la seguridad de quienes visiten la alcaldía así como de los residentes y el flujo vehicular en las zonas colindantes.

¿A qué hora comienzan los cierres en Iztapalapa?

De acuerdo con la información oficial por autoridades de la Alcaldía Iztapalapa, el dispositivo vial para este Domingo de Ramos contempla restricciones vehiculares estrictas en un horario de 06:00 a 15:00 horas.

Durante este periodo, el corazón de la demarcación se transformará para dar paso a las procesiones y actos litúrgicos iniciales de la 183 representación.

Mapa de la Ruta de Domingo de Ramos: Calles afectadas

El operativo no solo implica el cierre de las vialidades principales, sino que también establece tramos peatonales y rutas reversibles para intentar mitigar el impacto en el tráfico local.

La ruta trazada para este año incluye puntos que estarán cerrados al paso de automóviles, tales como:



Puntos de inicio y reunión: Casa de los Ensayos, Aztecas, Mariano Escobedo y Morelos.

Casa de los Ensayos, Aztecas, Mariano Escobedo y Morelos. Vías de alta afluencia: Avenida Toltecas, Javier Rojo Gómez, así como los tramos de Ermita Iztapalapa (Baja) cercanos a la Catedral del Santo Sepulcro .

Avenida Toltecas, Javier Rojo Gómez, así como los tramos de Ermita Iztapalapa (Baja) cercanos a la . Barrios centrales: El cierre se extiende por calles como Allende, Ayuntamiento, Lerdo de Tejada, 5 de Mayo, Ignacio Comonfort y Porfirio Díaz.

El cierre se extiende por calles como Allende, Ayuntamiento, Lerdo de Tejada, 5 de Mayo, Ignacio Comonfort y Porfirio Díaz. Zonas de procesión: El flujo se verá interrumpido en General Anaya, Callejón D. Gral. Anaya, Luis Hidalgo Monroy, Concepción Álvarez, Vicente Guerrero y Artemio Alpizar.

✝️🚧 La Semana Santa ya está aquí.

Consulta la Ruta de Domingo de Ramos y los cierres vehiculares de 06:00 a 15:00 horas; habrá accesos para residentes y tramos peatonales. 🙌🏽

Planea tu ruta y toma previsiones.#IztapalapaOrgulloDeLaTransformación pic.twitter.com/hPzC1wQu2F — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) March 28, 2026

Es importante destacar que el Andador Aldama y las inmediaciones de la Parroquia de San Lucas serán zonas de alta concentración peatonal, por lo que se recomienda evitar estas áreas si no se asiste al evento.

Información vital para residentes y movilidad local

Una de las mayores preocupaciones para quienes viven en los barrios de San Lucas, San Pablo o San Pedro es el acceso a sus domicilios.

Las autoridades han confirmado que, a pesar de los cortes, habrá acceso las 24 horas exclusivamente para residentes de la zona. Se recomienda portar una identificación oficial o comprobante de domicilio para agilizar el paso por los filtros de seguridad.

Además, el mapa oficial destaca la implementación de tramos cerrados y tramos peatonales (marcados con puntos azules y rojos en la cartografía), así como vías reversibles (señaladas en verde) para permitir que el transporte público y vehículos de emergencia mantengan cierta conectividad con el Eje 6 Sur y la zona de calzada Ermita Iztapalapa.

Recomendaciones de Azteca Noticias para tu trayecto

Planifica con antelación: Si tu destino es el Aeropuerto o la salida a Puebla, evita cruzar por el centro de Iztapalapa entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Usa alternativas: El Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales) y el Eje 5 Sur suelen ser las mejores opciones para bordear el área afectada. Mantente informado: Sigue las actualizaciones en tiempo real de las redes oficiales de la Alcaldía para conocer si algún tramo se libera antes de lo previsto.

Recuerda que la prevención es la clave para disfrutar de las festividades de Semana Santa 2026 sin contratiempos vehiculares.