Ellos son los actores que darán vida a la Pasión de Cristo en Iztapalapa este 2026

La Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026 ya tiene elenco para su edición número 183. Este jueves fueron presentados los actores que darán vida a los personajes principales de una de las tradiciones de Ciudad de México (CDMX) más reconocidas a nivel mundial y que cada año transforma a la alcaldía en una simbólica Jerusalén.

Presentan al elenco que dará vida a la histórica representación

En esta ocasión, Anulfo Morales fue elegido para interpretar a Jesucristo. Tiene 25 años y es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tras su designación, señaló que representar este papel es un orgullo, pero también una responsabilidad, e invitó al público a asistir a la representación que, dijo, es una de las mayores promesas de fe de los habitantes de Iztapalapa.

Conoce a parte del elenco que dará vida a los personajes de la 183 Representación de La Semana Santa en Iztapalapa.



Junto a él, Erika Morales cumplirá el sueño de interpretar a la Virgen María. Destacó que este año es especial para la comunidad, ya que la representación cuenta con el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial, lo que fortalece la unión de los ocho barrios que mantienen viva la tradición.

130 mil habitantes de Iztapalapa participarán en la Pasión de Cristo

El presidente del Comité Organizador, Alfonso Reyes, destacó también el apoyo de locatarios de mercados y vecinos de la alcaldía, quienes durante los ensayos brindan agua y alimentos a los participantes para que puedan continuar con la promesa al Señor de La Cuevita.

Como parte de esta tradición, alrededor de 2 mil 500 nazarenos renovarán su promesa el próximo Viernes Santo, en un evento que cada año congrega a cerca de 2 millones de visitantes en Iztapalapa.

En total, más de 130 habitantes de Iztapalapa participarán como actores con parlamento, además de alrededor de 600 personas que representarán a romanos, hebreos y mujeres santas.

A ellos se suman miles de participantes que forman parte de esta tradición que se hereda de generación en generación, incluso desde la infancia, como el caso de Mateo, un niño de apenas dos años que ya participa en la representación.