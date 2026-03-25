¿Qué se celebra el Domingo de Ramos? Origen, historia y significado en la Iglesia Católica

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa en la Iglesia Católica y conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, un momento clave dentro de la tradición cristiana. Esta fecha está llena de simbolismo y prácticas que aún se mantienen vigentes, por lo que conocer su origen y significado ayuda a entender por qué se celebra y cómo se vive actualmente.

¿Qué representa el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor es la celebración que abre la Semana Santa dentro de la Iglesia Católica y representa el inicio de un tiempo dedicado para reflexionar sobre los últimos momentos de Jesucristo.

Esta fecha recuerda su entrada en Jerusalén, donde fue recibido por una multitud festiva que lo aclamaba con ramos, un gesto que con el paso del tiempo dio origen a una de las tradiciones más representativas de este día.

De hecho, desde alrededor del año 400 ya se realizaban procesiones con palmas en Jerusalén, lo que muestra la antigüedad de esta práctica.

Más allá de un momento de tristeza, la Semana Santa, iniciada con el Domingo de Ramos, representa el corazón del misterio pascual: el acto de amor en el que Jesús entrega su vida por la salvación de la humanidad.

Oraciones que narran la Pasión de Jesús

Durante la celebración, la Santa Misa está profundamente centrada en la Pasión de Jesús. Las lecturas bíblicas refuerzan este mensaje: desde el anuncio del sufrimiento en el libro del profeta Isaías, pasando por el Salmo 22 con la frase “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, hasta el pasaje de la carta a los Filipenses que recuerda la obediencia de Jesús “hasta la muerte en la cruz”. Estos textos no solo narran los hechos, sino que invitan a los fieles a comprender el sentido del sacrificio desde la fe.