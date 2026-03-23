¿’Boom’ económico por Semana Santa 2026? Celebraciones dejará más de 24 mil millones de pesos en CDMX: Canaco
La representación en Iztapalapa es uno de los atractivos principales durante las celebraciones de Semana Santa en la CDMX, llamando la atención de los turistas.
La Ciudad de México (CDMX) se prepara para recibir la Semana Santa 2026, una de las temporadas más vibrantes y esperadas de todo el años, donde el fervor de las tradiciones milenarias se fusionan con una reactivación económica.
El impacto económico en CDMX durante Semana Santa 2026
El periodo vacacional y las celebraciones de Semana Santa 2026 generarán una derrama económica superior a los 24 mil 551 millones de pesos en la Ciudad de México, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).
La cifra representa un aumento del 15.5% más en comparación con el año anterior, impulsado por las tradiciones religiosas, como la representación en Iztapalapa.
A esto se suma la elevada afluencia de visitantes nacionales e internacionales y nacionales durante estas fechas.
Semana Santa impulsará derrama de más de 24 mil mdp: Canaco CDMXhttps://t.co/6GOJfHqaZM— CanacoCDMX (@CANACOMexico) March 23, 2026
Sectores beneficiados por las celebraciones de Semana Santa 2026
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), reveló que los sectores más beneficiados por las celebraciones de Semana Santa 2026 en la capital del país son:
- Alimentos y preparación de pescados y mariscos.
- Venta de artículos religiosos
- Servicios culturales
- Entrenamiento
- Restaurantes y hoteles
Además, se estima la afluencia de más de 664 mil personas en templos y recintos histórico durante esta temporada vacacional.
Precio del kilo de pescados y maricos durante Cuaresma 2026
La Alianza de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el precio del pescado y los mariscos aumentaron un 14% en los supermercados del país, mientras que en los mercados tradicionales los costos subieron un 12%.
Los mexicanos gastarán alrededor de $3 mil 313 pesos durante la Cuaresma 2026, esto si deciden comprar sus productos en el supermercado.
¿A cuánto está el kilo de pescados y mariscos en México?
- Mojarra - De $150 a los $164 pesos
- Sierra - De $200 a los $275 pesos
- Huauchinango - De $300 a los $365 pesos
- Camarón crudo - De $325 a los $499 pesos
- Camarón pacotilla - De $315 a los $394 pesos
📷 Boletín completo: https://t.co/cHc3TCyt80 pic.twitter.com/ANz0c56iyU— ANPEC (@ANPECmx) February 24, 2026
¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?
Las vacaciones de Semana Santa 2026 en México comienzan del próximo lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril 2026, por lo que los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de casi dos semanas de descanso.