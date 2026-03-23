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¿’Boom’ económico por Semana Santa 2026? Celebraciones dejará más de 24 mil millones de pesos en CDMX: Canaco

La representación en Iztapalapa es uno de los atractivos principales durante las celebraciones de Semana Santa en la CDMX, llamando la atención de los turistas.

Derrama económica de Semana Santa 2026 en CDMX superará los 24 mil millones de pesos
Derrama económica de Semana Santa 2026 en CDMX|ESPECIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Itzel Díaz

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para recibir la Semana Santa 2026, una de las temporadas más vibrantes y esperadas de todo el años, donde el fervor de las tradiciones milenarias se fusionan con una reactivación económica.

El impacto económico en CDMX durante Semana Santa 2026

El periodo vacacional y las celebraciones de Semana Santa 2026 generarán una derrama económica superior a los 24 mil 551 millones de pesos en la Ciudad de México, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

La cifra representa un aumento del 15.5% más en comparación con el año anterior, impulsado por las tradiciones religiosas, como la representación en Iztapalapa.

A esto se suma la elevada afluencia de visitantes nacionales e internacionales y nacionales durante estas fechas.

Sectores beneficiados por las celebraciones de Semana Santa 2026

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), reveló que los sectores más beneficiados por las celebraciones de Semana Santa 2026 en la capital del país son:

  • Alimentos y preparación de pescados y mariscos.
  • Venta de artículos religiosos
  • Servicios culturales
  • Entrenamiento
  • Restaurantes y hoteles

Además, se estima la afluencia de más de 664 mil personas en templos y recintos histórico durante esta temporada vacacional.

Precio del kilo de pescados y maricos durante Cuaresma 2026

La Alianza de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el precio del pescado y los mariscos aumentaron un 14% en los supermercados del país, mientras que en los mercados tradicionales los costos subieron un 12%.

Los mexicanos gastarán alrededor de $3 mil 313 pesos durante la Cuaresma 2026, esto si deciden comprar sus productos en el supermercado.

¿A cuánto está el kilo de pescados y mariscos en México?

  • Mojarra - De $150 a los $164 pesos
  • Sierra - De $200 a los $275 pesos
  • Huauchinango - De $300 a los $365 pesos
  • Camarón crudo - De $325 a los $499 pesos
  • Camarón pacotilla - De $315 a los $394 pesos

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 en México comienzan del próximo lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril 2026, por lo que los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de casi dos semanas de descanso.

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