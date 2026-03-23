¿’Boom’ económico por Semana Santa 2026? Celebraciones dejará más de 24 mil millones de pesos en CDMX: Canaco

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para recibir la Semana Santa 2026, una de las temporadas más vibrantes y esperadas de todo el años, donde el fervor de las tradiciones milenarias se fusionan con una reactivación económica.

El impacto económico en CDMX durante Semana Santa 2026

El periodo vacacional y las celebraciones de Semana Santa 2026 generarán una derrama económica superior a los 24 mil 551 millones de pesos en la Ciudad de México, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

La cifra representa un aumento del 15.5% más en comparación con el año anterior, impulsado por las tradiciones religiosas, como la representación en Iztapalapa.

A esto se suma la elevada afluencia de visitantes nacionales e internacionales y nacionales durante estas fechas.

Semana Santa impulsará derrama de más de 24 mil mdp: Canaco CDMXhttps://t.co/6GOJfHqaZM — CanacoCDMX (@CANACOMexico) March 23, 2026

Sectores beneficiados por las celebraciones de Semana Santa 2026

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), reveló que los sectores más beneficiados por las celebraciones de Semana Santa 2026 en la capital del país son:



Alimentos y preparación de pescados y mariscos .

. Venta de artículos religiosos

Servicios culturales

Entrenamiento

Restaurantes y hoteles

Además, se estima la afluencia de más de 664 mil personas en templos y recintos histórico durante esta temporada vacacional.

Precio del kilo de pescados y maricos durante Cuaresma 2026

La Alianza de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el precio del pescado y los mariscos aumentaron un 14% en los supermercados del país, mientras que en los mercados tradicionales los costos subieron un 12%.

Los mexicanos gastarán alrededor de $3 mil 313 pesos durante la Cuaresma 2026 , esto si deciden comprar sus productos en el supermercado.

¿A cuánto está el kilo de pescados y mariscos en México?

Mojarra - De $150 a los $164 pesos

Sierra - De $200 a los $275 pesos

Huauchinango - De $300 a los $365 pesos

Camarón crudo - De $325 a los $499 pesos

Camarón pacotilla - De $315 a los $394 pesos

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 en México comienzan del próximo lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril 2026, por lo que los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de casi dos semanas de descanso.