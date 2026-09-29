¡Ya fue localizado! Encuentran a Guillermo Daniel, estudiante reportado por la UNAM

La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió apoyo para localizar a Guillermo Daniel Luviano Ponce, estudiante de Ingeniería Química de 24 años, quien fue reportado como desaparecido en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida para su búsqueda, el reporte de desaparición fue realizado el lunes 28 de septiembre, mismo día en que Guillermo Daniel fue visto por última vez en la zona de Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán.

Ante el reporte, la Facultad de Química solicitó la colaboración de la comunidad universitaria y de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a localizar al estudiante.

Así es Guillermo Daniel Luviano Ponce

Guillermo Daniel tiene 24 años y es estudiante de Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM.

Entre las características que pueden ayudar a identificarlo se encuentran marcas de acné en el rostro, un lunar en la mejilla izquierda y lunares en el mentón.

Además, cuenta con un tatuaje de un ave en el antebrazo izquierdo, señalado como una de sus señas particulares.

Estos datos forman parte de la información proporcionada para apoyar las labores de búsqueda y facilitar su posible identificación.

¿Qué ropa llevaba Guillermo Daniel en su desaparición?

Al momento de ser visto por última vez, Guillermo Daniel vestía jeans azul oscuro rasgados, una playera gris, una chamarra de cuadros rojos con negro y tenis negros. También llevaba consigo una mochila amarilla con vivos negros y anteojos.

La descripción de su vestimenta y de los objetos que portaba puede ser relevante para cualquier persona que pudiera haberlo visto después del momento en que se tuvo contacto con él.

Hasta el momento, los datos difundidos por la Facultad de Química se concentran en la descripción física, las señas particulares, la vestimenta y el lugar y fecha en que Guillermo Daniel fue visto por última vez. La comunidad estudiantil espera que se proporcione información sobre su paradero en la próximas horas.

Facultad de Química pide apoyo



La Facultad de Química de la @UNAM_MX solicitó ayuda para localizar a Guillermo Daniel Luviano Ponce, estudiante de Ingeniería Química. https://t.co/MXz3bMWCps — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2026

Localizan a Guillermo Daniel

Guillermo Daniel Luviano Ponce, estudiante de Ingeniería Química de la UNAM, ya fue localizado, luego de que se difundiera una ficha de búsqueda para solicitar apoyo de la ciudadanía para encontrarlo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su localización.