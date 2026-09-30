La SEP lo confirma: el único día en que habrá suspensión de clases en octubre 2026

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria ya esperan con ansias el próximo puente escolar. Sin embargo, durante octubre de 2026, se contemplan más días de clases según lo que marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La jornada escolar de este mes únicamente establece un día de suspensión de clases, por lo que octubre tendrá una de las cargas escolares más altas del ciclo.

Situación muy diferente en noviembre, donde el calendario de la SEP contempla más días de descanso, incluido un megapuente de 4 días seguidos.

¿Qué día habrá suspensión de clases en octubre 2026?

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP contempla un solo día para que los alumnos falten a las aulas y será hasta la última semana de octubre.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases el viernes 30 de octubre de 2026; esta medida aplica a nivel nacional como parte de las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Sin embargo, en caso de que ocurran situaciones extraordinarias, como huracanes, fuertes lluvias u otras condiciones que representen un riesgo para la comunidad escolar, las autoridades podrían determinar la suspensión de clases.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Cuándo será el primer megapuente del ciclo escolar 2026-2027?

¡Ya falta poco! El primer megapuente del ciclo escolar 2026-2027 abarca del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026, con más de 4 días consecutivos de descanso.

Este descanso coincide con la sesión de Consejo Técnico Escolar, programada para el último viernes del mes, junto con el feriado oficial por el Día de Muertos.



Viernes 30 de octubre: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE)

Fin de semana (31 de octubre y 1 de noviembre)

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos

Martes 3 de noviembre: Se reanudan clases

Todos los puentes que marca la SEP para noviembre 2026

Los estudiantes de educación básica tendrán un respiro antes de cerrar el año, ya que noviembre establece múltiples fines de semana largos gracias a los feriados que marca la SEP.



Lunes 2 de noviembre (Día de Muertos)

Viernes 13 de noviembre: Registro de calificaciones.

Fin de semana largo por la Revolución Mexicana (del 14 al lunes 16 de noviembre)

Viernes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana.

Viernes 27 de noviembre: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Estos fines de semana largos conectarán casi de forma directa con las vacaciones de diciembre, dándole a los estudiantes dos semanas libres de tareas y exámenes.

