Calendario escolar: Los días de descanso que eliminó la SEP para el ciclo 2026-2027

Aunque aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación(DOF), el anteproyecto del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2026-2027 ya circula en distintos portales.

Dicha propuesta permite saber las fechas de regreso a clases, periodos vacacionales, megapuentes y los días de descanso que se eliminaron en comparación con el calendario pasado. ¿Habrá menos puentes para el nuevo año escolar?

Calendario SEP 2026-2027: los días de descanso que desaparecen para el ciclo escolar

Para este ciclo escolar que inicia oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026 se implementaron algunos ajustes al calendario con el fin de aprovechar más días de clase.

La propuesta incluye ahora 190 días efectivos de clase para educación básic a, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas.

Para este año, unos puentes se tuvieron que recorrer y en otros días feriados de plano no suspenderán clases porque caen en fin de semana, entre ellos:



1 de mayo : Para el Día del Trabajo, el calendario no favoreció mucho a los alumnos y no habrá gran megapuente , porque este día cae en sábado, aunque los estudiantes no tendrán clases un día antes: 30 de junio.

: Para el Día del Trabajo, el calendario no favoreció mucho a los alumnos y no habrá gran , porque este día cae en sábado, aunque los estudiantes no tendrán un día antes: 30 de junio. 15 de mayo: Para el ciclo anterior, algunos estados decidieron suspender clases desde el jueves 14 de mayo como regalo para los docentes, pero en esta ocasión el festivo caerá en sábado.

Descansos obligatorios que marca el calendario SEP 2026-2027

Si bien, mayo no será el mes favorito de los alumnos, el calendario de la SEP mantuvo los siguientes días de descanso oficiales:



Miércoles 16 de septiembre de 2026: Día de la Independencia de México

Lunes 2 de noviembre de 2026: Día de Muertos

Lunes 16 de noviembre de 2026: se recorre el Día de la Revolución Mexicana

Miércoles 6 de enero de 2027: Día de Reyes

Lunes 1 de febrero de 2027: Se recorre el Día de la Constitución

Lunes 15 de marzo de 2027: Natalicio de Benito Juárez

Miércoles 5 de mayo: Batalla de Puebla

¿Cuándo será el primer megapuente del ciclo escolar 2026-2027?

Con base en la propuesta de la SEP, la cual puede verificarse en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, uno de los descansos más esperados por alumnos y maestros llegará hasta octubre de 2026.

Aunque los viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE) se suspenden clases, habrá un mes donde prácticamente los alumnos solo irán el jueves y regresarán hasta el martes a la escuela:



Viernes 30: suspensión de actividades por la reunión del Consejo Técnico.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: descanso fin de semana.

Lunes 2 de noviembre: conmemoración del Día de Muertos.

De esta forma, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán hasta cuatro días sin clase, retomando actividades normales hasta el martes 3 de noviembre.

