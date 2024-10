Hallan embarcación pesquera “Halcón 1" volcada, pero sin tripulantes tras paso de “Milton”

Después de que el pasado lunes el huracán “Milton” sorprendiera a los pescadores de Progreso, Yucatán, este viernes 11 de octubre, la presidenta de la Junta Municipal de Sabancuy, Campeche, Angélica Herrera Canul, confirmó el hallazgo de la embarcación pesquera “Halcón 1" , la cual estaba volcada y sin ningún pescador en aguas de Yucatán.

Durante un video en vivo a través de su cuenta de Facebook, Herrera Canul explicó que la información del hallazgo vino de la directora de pesca de Progreso e indicó que los tripulantes son originarios de Sabancuy, puerto pesquero de Campeche. Además, en la transmisión en vivo mostró su sentir por la situación que viven las familias de los pescadores, aludiendo a su niñez, cuando su padre, que también fue pescador, salía a trabajar en medio de las condiciones climáticas tan adversas que se presentan.

Encuentran embarcación “Halcón I” sin pescadores

La embarcación “Halcón 1" fue encontrada alrededor de las 17:00 horas de esta tarde, cerca del río Lagarto. A pesar de que los habitantes de Sabancuy tenían la esperanza de que encontraran a los pescadores junto con su embarcación, las autoridades la encontraron volteada pero sin ningún tripulante.

Ante esto, las autoridades continúan con las labores de búsqueda con la esperanza de encontrar algún rastro que dé respuesta a los familiares de los pescadores que se mantienen angustiados. Ante esto, Herrera Canul dijo que tienen que mantenerse fuertes y apoyar a las familias durante esta situación tan complicada.

Búsqueda de pescadores y embarcaciones inició el lunes

Tras el devastador paso del huracán “Milton” el pasado lunes 7 de octubre, se reportaron 4 embarcaciones perdidas con todo y sus tripulantes, las cuales habían salido de pesca, pero no lograron regresar al puerto antes de que el huracán desatara sus efectos sobre la región. Se trata de las embarcaciones Neldy, Halcón 1, Peyucsa 12 y Peyucsa 13.

De estas embarcaciones, hasta el momento se han encontrado 3, Halcón 1, Peyucsa 12 y Peyucsa 13, de las cuales, esta última llegó con su tripulación completa. No obstante, Peyucsa 12 no corrió con la misma suerte, pues aunque una avioneta reportó la presencia de un hombre sobre la embarcación volteada, cuando llegaron las lanchas de rescate, ya no pudieron localizar el cuerpo.