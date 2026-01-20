Cuatro arquitectos pierden contacto y aparecen muertos en una cabaña de Jalisco

La madrugada del fin de semana, cuatro jóvenes arquitectos, en circunstancias extrañas, fueron encontrados sin vida dentro de una cabaña en Gómez Farías, Jalisco.

Las víctimas fueron identificadas como:



Julio Enrique Zarco Vázquez

Patricia Jaqueline Venegas Nieves

Daysi Mariana Anguiano Larios

Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto

A pesar de la trágica noticia, sus familiares piden justicia ante versiones encontradas e inconsistencias por parte de las autoridades.

¿Qué se sabe del hallazgo de los arquitectos en Gómez Farías?

Los cuatro profesionistas fueron localizados sin vida dentro de una cabaña ubicada en un predio de la localidad de El Corralito. Un sitio de difícil acceso y con señal telefónica limitada, lo que complicó la comunicación con ellos por horas.

Según versiones oficiales iniciales, la causa podría estar relacionada con una intoxicación, aunque no se ha precisado el agente que la habría provocado.

Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Pero hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen definitivo.

Razón por la que familias descartan una intoxicación

Para las familias, la explicación no es suficiente. En entrevista telefónica, familiares aseguraron que existen múltiples inconsistencias en la versión que les fue proporcionada.

Relataron que inicialmente se habló de alimentos y bebidas como causa de la muerte, después se mencionó una camioneta encendida, aunque, según afirma, no había ningún vehículo en la cabaña.

“No nos dejaron pasar. Nos daban versiones distintas. Primero la comida, luego el vino, después una camioneta. Pero nosotros no vimos ninguna camioneta”, explicó.

Los celulares: una pieza clave en la investigación

Uno de los elementos que más inquieta a las familias es lo ocurrido con los teléfonos celulares de los jóvenes.

De acuerdo con sus testimonios, la comunicación se mantenía activa a través de WhatsApp, debido a que en la zona no hay señal. Sin embargo, en un punto específico, los mensajes dejaron de llegar.

“Entraban los mensajes y luego se apagaron los teléfonos. Entonces como que manipularon los celulares”, señaló el familiar.

La Fiscalía del Estado confirmó que el caso se encuentra bajo investigación y que se están realizando peritajes para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la cabaña.

Colegio de Arquitectos expresó sus condolencias

El Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de Jalisco A.C. emitió un mensaje de condolencias, en el que expresó su solidaridad con los familiares y amigos de los jóvenes.

En su comunicado destacaron que los arquitectos apenas comenzaban a construir sus sueños profesionales y que su memoria permanecerá como parte de la comunidad arquitectónica del estado.