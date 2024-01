¿El gran secreto? Harvard revela los hábitos que podrían hacer millonarias a las personas

¿Existen hábitos que podrían acercarte a tu primer millón? Aunque no hay nada comprobado en la práctica, algunos especialistas de laUniversidad de Harvard se han dedicado a estudiar las costumbres que llevan a cabo los millonarios para seguir acumulando dinero en sus cuentas bancarias.

A través de una publicación realizada, Harvard indica que recurrieron a expertos en análisis que, al mismo tiempo tuvieran conocimiento en los indicadores financiero, pero ¿qué fue lo que dijeron o propusieron? Aquí te lo contamos.

¿Cuáles son los hábitos que se tienen que adoptar para ser millonario? Esto dice Harvard

¡Atención! De manera muy detallada los integrantes de la universidad de Harvard dieron a conocer los cinco puntos esenciales que todas las personas tienen que seguir si buscan ser millonarios, aunque también sirve para adoptar métodos de ahorro que con el paso del tiempo se reflejen en el bolsillo de las personas.



Mentalidad emprendedora: se trata de estar predispuestos a identificar cuando aparecen oportunidades de negocio. Pero también se trata de animarse a tomar riesgos calculados y trabajar sabiendo que el valor se logra en un plazo que no es muy corto. Educación financiera sólida: es fundamental saber sobre ahorro, inversión y gestión de riesgo. Se trata de conceptos muy importantes en el mundo de las finanzas y que ayudan a la toma de decisiones en este campo. Adaptabilidad y resiliencia: significa que toda decisión conlleva un riesgo y que no siempre todo sale como uno espera. Ser consciente de ello permite aprender y progresar. Enfoque en la inversión a largo plazo: es la preferencia a evitar buscar el rédito inmediato, sino aspirar al largo plazo, pero seguro. Persistencia y determinación: se trata de no perder el foco de sus objetivos y trabajar duramente por las metas trazadas. La convicción es lo que da fuerzas para seguir.

¿Tender tu cama puede mejorar tus finanzas personales?

William H. McRaven, almirante retirado de la marina de Estados Unidos, señala que las personas con el hábito de tender la cama obtienen ciertos beneficios mentales a los que el resto no pueden acceder.

En su libro titulado: “Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life… and Maybe The World! (Tiende Tu Cama Y Otros Pequeños Hábitos que te Cambiarán Tu Vida y Quizás el Mundo), el exalmirante McRaven plantea que tender tu cama durante las mañanas te prepara para el éxito.