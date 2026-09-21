Suspenden clases oficiales por alerta de hepatitis A en estudiantes: ¿En qué estado y municipio aplica?

Las clases presenciales fueron suspendidas en escuelas de todos los niveles educativos de Chan Cenote, comisaría de Tizimín, Yucatán, luego de que se detectaran casos de hepatitis A entre estudiantes; la medida preventiva permanecerá vigente hasta el 28 de septiembre , mientras las autoridades revisan las condiciones sanitarias de los planteles.

La situación alcanza al menos a dos centros educativos de la comunidad: en el telebachillerato fueron confirmados tres casos, mientras que en la primaria se han registrado cerca de nueve estudiantes afectados ; ante este escenario, también se tomaron medidas fuera de las aulas para reducir posibles riesgos de transmisión.

Las escuelas permanecerán sin clases hasta el 28 de septiembre

La suspensión de actividades presenciales contempla a los planteles educativos de Chan Cenote y busca dar tiempo a las autoridades para revisar las condiciones que podrían estar relacionadas con la presencia de la enfermedad.

Entre las acciones previstas se encuentra la inspección de los sistemas de agua utilizados en las escuelas; el objetivo será comprobar que cuenten con una adecuada cloración antes de permitir el regreso de los estudiantes a las aulas.

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Mientras se desarrolla esta revisión, las actividades escolares continuarán suspendidas como parte de las medidas preventivas implementadas en la localidad.

También suspendieron actividades durante las fiestas patrias

Las medidas sanitarias no se limitaron a las escuelas. Como parte de la respuesta ante los casos detectados, fue cancelado el desfile cívico del 16 de septiembre en la comunidad.

Además, las autoridades determinaron suspender temporalmente la venta ambulante de alimentos en Chan Cenote, una medida relacionada con la prevención de posibles fuentes de contaminación mientras se revisan las condiciones sanitarias de la localidad.

La decisión cobra relevancia debido a que la hepatitis A puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados, por lo que las condiciones de higiene y manejo de estos productos forman parte de las medidas preventivas frente a la enfermedad.

¿Qué es la hepatitis A y cómo se transmite?

La hepatitis A es una infección causada por el virus de la hepatitis A (VHA) que afecta al hígado; de acuerdo con la Secretaría de Salud, suele ser una enfermedad aguda y, en la mayoría de los casos, el organismo logra eliminar el virus sin requerir un tratamiento específico.

Entre sus principales síntomas pueden aparecer cansancio, pérdida de apetito, fiebre, náuseas, vómito, dolor abdominal, orina oscura y coloración amarillenta de la piel y los ojos , conocida como ictericia.

La transmisión ocurre principalmente cuando una persona consume agua o alimentos contaminados con materia fecal de alguien infectado, aunque también puede producirse mediante contacto directo.