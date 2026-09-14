“Pasar a la báscula": Higinio Martínez exige a Morena candidatos limpios de nexos con el crimen organizado

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, lanzó un contundente llamado interno a las dirigencias de Morena para blindar los procesos de selección de candidatos rumbo a las elecciones de 2027. El legislador fue enfático al señalar que el partido oficialista está obligado a "pasar a la báscula" a cada una de sus aspirantes y aspirantes, con el objetivo de certificar que no mantengan vínculos con el crimen organizado ni con el narcotráfico.

Martínez advirtió que no basta con ganar encuestas, sino que el movimiento debe garantizar una revisión exhaustiva del patrimonio y la conducta histórica de sus perfiles para presentar candidaturas intachables que puedan frenar el avance de la oposición.

La advertencia del presidente del Senado subraya que el triunfo de Morena en las urnas no está garantizado de forma automática si se cometen errores en las postulaciones. Higinio Martínez sostuvo de manera coloquial que el partido debe revisar a fondo la trayectoria de cada perfil que pretenda aparecer en las boletas, argumentando que presentar mujeres y hombres "limpios de todo" es la única vía para evitar flancos débiles que puedan ser utilizados en la contienda y asegurar la victoria frente a los señalamientos del bloque opositor.

Las advertencias desde Morena ante candidatos con nexos con el narcotráfico

Este llamado a la autocrítica por parte del presidente del Senado no es aislado, pues desde días pasados Higinio Martínez ha mantenido una postura firme sobre la necesidad de cuidar la reputación del partido. En declaraciones previas, el morenista enfatizó que la fuerza política debe postular a sus mejores perfiles y actuar con responsabilidad, alertando que "Morena puede ganar, pero también, si se equivoca en una candidatura, puede sufrir una derrota". Asimismo, solicitó a las autoridades electorales y judiciales que se condujeran con absoluto apego a la legalidad para garantizar la transparencia del proceso.

La insistencia de Martínez en poner la lupa sobre los aspirantes llega en un momento crítico en el que varias figuras de la Cuarta Transformación enfrentan severas polémicas y acusaciones. Tal es el caso de Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, señalado por actos anticipados de campaña durante sus recorridos en Tabasco y salpicado por señalamientos como la cancelación de su visa estadounidense en agosto de 2026 y sus presuntos vínculos con investigaciones sobre huachicol fiscal. Ante este panorama de cuestionamientos internos, el mensaje del presidente del Senado busca frenar el desgaste y evitar que la falta de rigor en las candidaturas comprometa los resultados electorales de 2027.