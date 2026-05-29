Premio a la ineficiencia: Pese a su historial de fallas, entregan el control de las medicinas a Birmex

Al Gobierno Federal no le importaron los tropiezos logísticos, las polémicas por presuntas irregularidades ni el persistente desabasto que se vive en las clínicas del país. Por decreto oficial, Birmex será el encargado absoluto del suministro de los medicamentos en México. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) manejará a partir de ahora el suministro, abasto y distribución del sector salud, operando bajo la demanda consolidada que le remita la Subsecretaría de Integración Sectorial.

Con esta medida, la logística de los fármacos del país se concentrará únicamente en Birmex, una decisión que en el papel se presenta como un rediseño institucional, pero que en la realidad enciende las alarmas debido a los antecedentes de la empresa seleccionada.

Por decreto | Birmex tomará el control de medicamentos en México



A pesar de estar en la polémica por irregularidades y un fracaso notorio, el Gobierno Federal ordenó que @Birmex será la empresa encargada del suministro distribución y abasto de medicamentos e insumos médicos para… pic.twitter.com/wk1qDqyNtg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

La entrega del monopolio a una paraestatal con saldo pendiente

El verdadero fondo de este decreto es que se entrega el monopolio de la distribución médica a una dependencia que arrastra severos cuestionamientos de opacidad y fallas operativas. Esta movida en el DOF surge como un intento por reestructurar la estrategia tras el evidente fracaso de la Megafarmacia del Bienestar, un proyecto por el cual los ciudadanos pagamos 15 mil millones de pesos de nuestros impuestos y que terminó convertido en un almacén ineficaz, incapaz de surtir las recetas médicas del país.

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Además, este nombramiento ocurre en el peor momento posible para la paraestatal. Birmex asume esta enorme responsabilidad en medio de una severa crisis regulatoria y financiera, tras revelarse que la planeación de la compra consolidada de medicamentos para los años 2027 y 2028 se encuentra completamente retrasada. ¿La razón? El gobierno federal ha impuesto como requisito obligatorio a los laboratorios incluir propaganda oficialista en más de 6 mil millones de empaques de medicinas, una exigencia técnica y política que ha entrampado las licitaciones mientras el abasto para lo que resta de 2026 ni siquiera está garantizado.