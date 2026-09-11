Presidente del Senado advierte a Morena: candidatos con “manchas” podrían llevarlos a la derrota en elecciones 2027

Ante las polémicas que han surgido con figuras claves de la llamada “Cuarta Transformación” y de cara a las elecciones 2027, el presidente del Senado, Higinio Martínez, lanzó una advertencia a su propio partido, Morena.

Durante sus declaraciones, el morenista llamó a presentar a los “mejores” candidatos para los puestos que se disputan y pidió que los perfiles que aparezcan en las boletas no tengan antecedentes o “manchas” que puedan convertirse en reclamos.

Senador de Morena pide escoger a candidatos con buena reputación rumbo a las elecciones 2027

“Morena puede ganar, pero también Morena puede, si se equivoca en una candidatura, puede sufrir una derrota”, señaló Higinio Martínez, quien además pidió a las autoridades electorales y judiciales actuar con apego a la legalidad.

El presidente del Senado fue enfático al señalar que el partido guinda debe cuidar a quién postula y evitar candidatos que arrastren cuestionamientos; algo difícil si tenemos en cuenta todas las polémicas que han surgido dentro de Morena.

“Queremos tener a las mejores mujeres y hombres candidatos”, declaró, y al mismo tiempo llamó a que las autoridades actúen para garantizar que quienes participen en los procesos electorales no arrastren un mal desempeño.

Higinio Martínez pone la lupa sobre los candidatos de Morena

El mensaje ocurre cuando distintas figuras vinculadas con Morena y la llamada Cuarta Transformación han enfrentado varias acusaciones que han obligado a sus dirigentes a fijar posturas, por no decir ignorarlas.

Uno de los casos más recientes es el de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien mucho se le ha acusado de actos anticipados de campaña en Tabasco, porque sus recorridos “casa por casa” tienen otro fin, menos político.

Pero la cosa no acaba ahí, pues en agosto de 2026, Andy confirmó que Estados Unidos canceló su visa, acusando que la decisión tenía un carácter propagandístico, aunque en los últimos años se le ha vinculado también con el caso del huachicol fiscal.

Morena y las polémicas que rodean a sus figuras

El panorama político está por cambiar rumbo a las elecciones de 2027. donde se disputarán 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales, 18 mil cargos en ayuntamientos, entre otros cargos

Por lo que no sorprende el llamado del Presidente del Senado, quien aunque pide escoger a los mejores representantes de su partido, hay varias figuras de Morena que arrastran “manchas”.

Como Pablo Gutiérrez Lazarus, quien bajo el cargo de “coordinador de la Defensa de la Transformación” ha sido cuestionado por actos de promoción y supuestas entregas de apoyo en Campeche.

Lo mismo ocurre con Andy López Beltrán, quien recientemente fue captado reuniéndose con empresarios y su hermano “Bobby” López Beltrán en el llamado “Cónclave de la Condesa”.