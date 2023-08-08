¿Cuándo inician las campañas para las elecciones 2024 en CDMX? Las fechas que debes conocer

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), definió las fechas importantes rumbo a las elecciones 2024 en CDMX, donde se elegirá al Jefe de Gobierno, legisladores para el Congreso capitalino y 16 alcaldes con sus concejales.

El proceso electoral comprenderá cuatro etapas: preparación de la elección, jornada electoral, cómputo y resultado de las elecciones y declaratorias de validez.

Este comenzará en septiembre próximo con el registro de candidatos independientes, partidos y coaliciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos del Código, tras las precampañas, se llevará a cabo el registro de los candidatos que contenderán por los cargos en la Ciudad de México.

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La preparación de la elección iniciará con la primera sesión que el Consejo General del IECM celebre en la primera semana del mes de septiembre.

¿Cuándo se realizará el registro de aspirantes para las elecciones 2024 en CDMX?

El registró de aspirantes sin partido a la Jefatura de Gobierno comenzará del 6 de septiembre de 2023 al 6 de enero de 2024. Mientras que para diputaciones locales y alcaldías con sus concejalías, será del 5 de noviembre del 2023 al 3 de enero del 2024.

¿Cuándo iniciarán las precampañas para las elecciones 2024 en CDMX?

El periodo de precampañas para la elección de la Jefatura de Gobierno abarca del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024, y para diputaciones locales y alcaldías, con sus respectivas concejalías, del 25 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024.

¿Cuándo será el registro de candidaturas rumbo a las elecciones 2024 en CDMX?

La recepción de la documentación para el registro de candidaturas a los diferentes cargos para las elecciones 2024 en CDMX será del 8 al 15 de febrero de 2024.

¿Cuándo serán las elecciones 2024?

La jornada electoral se llevará a cabo el 2 de junio de 2024 a partir de las 8:00 de la mañana cuando se abran las casillas en la Ciudad de México y el resto del país. Concluirá con la entrega de los paquetes electorales a los Consejos Distritales del IECM, para dar paso a la etapa de cómputo y finalmente a los resultados de la elección 2024.

