Manolo Jiménez, candidato de Coahuila: ¿Cuál es su relación con el PRI?

Coahuila es uno de los estados que renovará gobernador en las elecciones 2023, cabe señalar que dicho estado ha estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1940, partido vinculado a Manolo Jiménez, uno de los 4 candidatos por la gubernatura.

El aspirante a dirigir Coahuila en las elecciones 2023 por la alianza PRI PAN PRD ha sido fuertemente criticado por la relación estrecha que ha tenido con el partido tricolor, de igual forma, se le ha cuestionado por su actuar en la administración que encabezó como exalcalde de Saltillo, y es que su cercanía con personas como “Alito Moreno” y Miguel Ángel Riquelme lo han respaldado como el próximo gobernador de Coahuila.

¿Quién es Manolo Jiménez y qué cargos ocupó en Coahuila?

Manolo Jiménez Salinas nació en Saltillo, Coahuila, el 12 de junio de 1984, ingeniero industrial y de sistemas de profesión, cuenta con un histórico importante con el partido tricolor que lo ha catapultado hasta llegar a ser uno de los candidatos que precederán al actual gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Desde el 2011, Manolo Jiménez fue electo como diputado local por el PRI en la LIX Legislatura de Coahuila, 6 años más tarde fue electo como alcalde de Saltillo, y en 2019 se convirtió en el primer alcalde reelecto hasta 2021. Sin embargo, el 1 de enero del 2022 se integró a la administración de Miguel Ángel Riquelme como secretario de Inclusión y Desarrollo Social.

Pero fue hasta el 23 de marzo del presente año que Jiménez decidió registrarse ante el Instituto Electoral de Coahuila como candidato a gobernador por la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”

Hoy me registré ante el @IEC_Coahuila como candidato a gobernador de #Coahuila por la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”. Hemos construido un gran frente ciudadano que es el punto de encuentro entre tod@s l@s coahuilenses que amamos a nuestro estado y queremos siga pa' delante. pic.twitter.com/h14U0ZfZl6 — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) March 24, 2023

¿Cuáles son los escándalos que rodean a Manolo Jiménez?

La relación de Manolo Jiménez y el pasado histórico con el PRI ha dejado mucho de qué hablar desde el inicio de su campaña electoral, pues a partir del primer debate electoral realizado por los 4 candidatos en el Teatro Nazas, en Torreón, uno de los contrincantes, Armando Guadiana comparó a Manolo Jiménez con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, “es el Peña Nietito del Moreirato”, señaló el abanderado de MORENA, pues considera que más allá de dar soluciones sería una vergüenza que el Partido Revolucionario Institucional este en el poder de Coahuila durante el gobierno entrante.

De igual forma, Guadiana acusó que su contrincante de la alianza “Va por Coahuila” era corrupto como los demás gobernadores que han encabezado el poder en el estado Coahuilense.

¿Tú crees que estos señores tienen algún respeto por la equidad de género? Es el colmo, unos verdaderos hipócritas...



No solo les sacan dinero a los empresarios sino que también se expresan mal de las mujeres: ¡Tienen doble discurso! pic.twitter.com/JegOYiQseX — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 3, 2023

Y es que los escándalos que rodean al hoy candidato por la gubernatura han salido a la luz conforme se acerca el día de la elección. Estos se remontan desde el convenio ecológico que firmó con Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex y actual impulsor del fracking en Coahuila, pues aun siendo alcalde en el 2020, Manolo fue señalado en un escándalo de presunta corrupción, a causa del convenio firmado por el gobierno municipal de Saltillo de Manolo Jiménez apoyando al Clúster de Energía de Coahuila de Rogelio Montemayor a quien se le permite seguir operando.

De igual forma, en la reciente emisión del programa “Martes del Jaguar” encabezado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores se dio a conocer conversaciones sostenidas por el candidato a la gubernatura y el líder del PRI, Alejandro Moreno, entre 2019 y 2020 donde intercambiaban opiniones acerca de equidad de género, fideicomisos y las elecciones.

¿Cuáles son las propuestas de Manolo Jiménez como candidato a Coahuila?

En el marco de las elecciones 2023, el candidato Manolo Jiménez se ha comprometido con sus simpatizantes y militantes priistas a integrar una propuesta innovadora que tenga como objetivo ampliar la cobertura de salud y la oferta educativa en el estado. De igual forma, ha recalcados u propuesta “Coahuila Global” donde resalta la competitividad, estabilidad laboral y el desarrollo económico a través de capitalizar al máximo el “nearshoring” con el fin de atraer más inversión nacional y extranjera. De igual forma, los apoyos e incentivos son parte de su agenda dirigida a las micro pequeñas, medianas y grandes empresas coahuilenses.