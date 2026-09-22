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Muere hombre de 82 años tras caer desde el cuarto piso del Centro Médico Siglo XXI en CDMX

El paciente se encontraba hospitalizado en el área de Urología; el IMSS informó que fue sometido a una cirugía un día antes.

Accidente en el Centro Médico Siglo XXI
Muere paciente se encontraba hospitalizado en el área de Urología|AN

Escrito por: Andrea Zárate

Un hombre de 82 años murió en la madrugada de este martes 22 de septiembre, en área de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, luego de ser localizado tras una caída desde el cuarto piso del nosocomio, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el paciente fue localizado después de caer desde uno de los niveles del inmueble. Personal médico acudió al sitio y confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Hombre había sido sometido a una cirugía

El IMSS informó que el paciente fue sometido el pasado 21 de septiembre a un procedimiento quirúrgico. Según el reporte médico citado por el instituto, la intervención concluyó sin complicaciones.

Durante la madrugada de este martes, el hombre fue valorado por personal médico. Posteriormente, se recibió el reporte de que habría salido hacia el área de las escaleras de emergencia.

Momentos después, el paciente fue localizado tras una caída desde el cuarto piso. Personal médico acudió de inmediato para brindarle atención, pero constató que ya no presentaba signos vitales.

IMSS lanza comunicado tras el incidente

Tras el fallecimiento, el IMSS señaló que dio aviso inmediato a las autoridades competentes y que colabora con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El instituto también informó que realiza una revisión institucional para determinar qué ocurrió antes de la caída.

Además, el IMSS lamentó profundamente el fallecimiento del hombre de 82 años y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

¿Qué se sabe sobre la caída del hombre de la tercera edad?

En su comunicado, el IMSS pidió tomar en cuenta que, mientras concluyen las diligencias, no es posible establecer ni anticipar la razón de los hechos ni las causas asociadas al fallecimiento.

Por ello, aunque inicialmente circuló información en redes sociales sobre lo ocurrido, las autoridades todavía deberán determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la caída del paciente.

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