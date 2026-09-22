Muere hombre de 82 años tras caer desde el cuarto piso del Centro Médico Siglo XXI en CDMX

Un hombre de 82 años murió en la madrugada de este martes 22 de septiembre, en área de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, luego de ser localizado tras una caída desde el cuarto piso del nosocomio, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el paciente fue localizado después de caer desde uno de los niveles del inmueble. Personal médico acudió al sitio y confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Hombre había sido sometido a una cirugía

El IMSS informó que el paciente fue sometido el pasado 21 de septiembre a un procedimiento quirúrgico. Según el reporte médico citado por el instituto, la intervención concluyó sin complicaciones.

Durante la madrugada de este martes, el hombre fue valorado por personal médico. Posteriormente, se recibió el reporte de que habría salido hacia el área de las escaleras de emergencia.

Momentos después, el paciente fue localizado tras una caída desde el cuarto piso. Personal médico acudió de inmediato para brindarle atención, pero constató que ya no presentaba signos vitales.

Muere adulto mayor en Centro Médico Nacional Siglo XXI



Un hombre de 80 años se arrojó desde un cuarto piso del @Tu_IMSS en Av. Cuauhtémoc.



La zona fue acordonada y equipos de emergencia atendieron la movilización.@PLATA11CDMX con el reporte pic.twitter.com/r6rwLgvnpx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

IMSS lanza comunicado tras el incidente

Tras el fallecimiento, el IMSS señaló que dio aviso inmediato a las autoridades competentes y que colabora con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El instituto también informó que realiza una revisión institucional para determinar qué ocurrió antes de la caída.

Además, el IMSS lamentó profundamente el fallecimiento del hombre de 82 años y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Durante la madrugada de este martes, 22 de septiembre, un paciente de 82 años del servicio de Urología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del @Tu_IMSS, sufrió una caída desde el cuarto piso del área de escaleras de emergencia y falleció.



Al respecto el instituto lamentó el… pic.twitter.com/kDHqBV6sWP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

¿Qué se sabe sobre la caída del hombre de la tercera edad?

En su comunicado, el IMSS pidió tomar en cuenta que, mientras concluyen las diligencias, no es posible establecer ni anticipar la razón de los hechos ni las causas asociadas al fallecimiento.

Por ello, aunque inicialmente circuló información en redes sociales sobre lo ocurrido, las autoridades todavía deberán determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la caída del paciente.

