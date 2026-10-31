Hombre de 90 años compite con jóvenes en España: ¿Quién es Toshisuke Kanazawa?

Ver a un hombre de 90 años llegar a España, ponerse bronceador en aerosol y flexionar los músculos bajo los reflectores del escenario principal, dejó boquiabiertos a competidores a los que, literalmente, les dobla la edad. Así sorprendió Toshisuke Kanazawa, el fisicoculturista japonés que cruzó el mundo hasta la costa de Santa Susanna para demostrarle a las nuevas generaciones que las excusas no existen.

¿Quién es Toshisuke Kanazawa y qué busca en el escenario?

Mientras decenas de hombres calentaban nerviosos tras bambalinas en el Campeonato Mundial de Fitness y Fisicoculturismo de la IFBB, Kanazawa repetía los mismos movimientos con una tranquilidad envidiable. Participó de lleno en la categoría máster para atletas mayores de 50 años. Compitió directamente contra tipos que apenas alcanzan el medio siglo de vida y lo hizo con una condición física que reta cualquier manual médico.

"Me gusta intentar cosas que nadie más hace, quiero seguir en el fisicoculturismo toda mi vida", aseguró contundente. El japonés busca inspirar a otros y patear los prejuicios sociales sobre la vejez.

Dejó boquiabiertos a competidores a los que, literalmente, les dobla la edad| Reuters

La dieta que mantiene sus músculos intactos

¿Cómo logras mantener el volumen y rayar los músculos a esa edad? Kanazawa no esconde el truco. Todo radica en un hábito que forjó hace cuatro décadas.

Desde que cumplió 50 años apostó por un régimen radicalmente limpio y tradicional: arroz integral, natto (un fermentado de soya de sabor fuerte) y sopa miso. Esta alimentación clásica nipona le permitió construir musculatura magra y, de paso, lo mantuvo blindado. Cero resfriados en 40 años.

El retiro planeado para los 93

En Japón, mucha gente asume que tener arrugas devalúa tu imagen. Kanazawa odia esa idea y sube al escenario justamente para romper el tabú visual. Aunque esta vez no alcanzó el podio en la Costa del Maresme, su mente ya trabaja en el próximo reto.

Planea dar una última exhibición a los 93 años antes de despedirse de las competencias oficiales. Quiere que las nuevas generaciones vean su disciplina, dejen los pretextos en casa y forjen una fuerza mental inquebrantable para lograr cualquier objetivo.

Con información de Reuters