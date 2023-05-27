“Quería bajar rápido": Hombre que abrió puerta durante vuelo de avión en Corea del Sur

Luego de que la imagen de un hombre que abrió la puerta de emergencia durante un vuelo de avión en Corea del Sur, le diera la vuelta al mundo, este sujeto dijo a las autoridades sus razones por las que hizo dicha acción que puso en riesgo a toda la tripulación.

Este pasajero se expone a 10 años de prisión por violar las leyes de seguridad en aviación, tras su osadía a 200 metros de altura, que quedó grabada en un video que se hizo viral; a continuación lo que dijo el hombre para justificarse.

#VIDEO | ¡ABRIÓ EL AVIÓN EN PLENO #VUELO!



Un hombre fue arrestado por delitos contra la #seguridad aérea, por abrir la puerta de emergencia a mil pies de altura.



La aeronave estaba aterrizando en Daegu, #Corea del Sur. pic.twitter.com/UpFvU0PMx6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

Los 200 pasajeros que viajaban a bordo de un avión de la aerolínea, Asiana Airlines, vivieron momentos de pánico y es que lo que pudo terminar en una verdadera tragedia se evitó, gracias a la pericia de los pilotos y a que la altura ya no representaba inminente peligro.

Mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Transporte coreano, confirmó que el avión pudo aterrizar en el aeropuerto de Daegu de forma segura tras el incidente, el cual además provocó la detención inmediata bajo el cargo de violar la ley de seguridad de la aviación.

Algunos tripulantes quedaron con crisis nerviosas, otros desmayados y otros con dificultades para respirar. De acuerdo con reportes locales, el responsable, de aproximadamente 30 años de edad, fue puesto bajo arresto, una vez que el avión aterrizó.

De acuerdo con la agencia coreana Yonhap, tras el incidente del Airbus de Asiana Airlines se reportaron gritos y llano de pánico por parte de un equipo de atletismo adolescente.

#ÚLTIMAHORA



La puerta de un #avión de #AsianaAirlines se abrió en el aire antes de aterrizar. Seis pasajeros sufrieron dificultad para respirar, informó Noticias Yonhap.



El avión de Asiana Airlines aterrizó de forma segura en el Aeropuerto Internacional de #Daegu. pic.twitter.com/hfnDsNrTDk — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) May 26, 2023

Confesó a la policía que hizo todo porque estaba agobiado y quería bajarse rápido de la aeronave, aunque esta versión, para las autoridades, está lejos de ser verdad y todavía investigan qué llevó a este sujeto a provocar un verdadero terror en el aire.

El video fue grabado por otro pasajero que viajaba en el mismo vuelo y captó el momento de pánico, así como las fuertes corrientes de viento que entraban por la puerta abierta hacia todos los viajeros.

