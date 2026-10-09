¡Terror en guardería de Brasil! Hombre armado toma rehenes y amenazó con incendiar el lugar

Un hombre armado irrumpió este viernes 9 de octubre en una guardería municipal de Curitiba, en el sur de Brasil, y mantuvo retenidos a menores y adultos dentro de las instalaciones. La Policía Militar aisló la zona y desplegó a equipos especializados para negociar con el individuo y conseguir la liberación de las personas que permanecían en el inmueble.

La emergencia se registró en el Centro Municipal de Educación Infantil São Braz, ubicado en el barrio del mismo nombre.

Curitiba activa un operativo policial para rescatar a los rehenes

Los primeros reportes señalan que el hombre ingresó a una de las aulas, donde amenazó a los menores y a trabajadores del centro educativo. Algunas versiones indican que portaba un cuchillo, mientras otras mencionan la posible presencia de un arma de fuego; estos datos no han sido establecidos de manera concluyente por las autoridades.

El Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) fue movilizado para hacerse cargo de las negociaciones; por su parte la Policía Militar estableció un perímetro de seguridad y restringió el acceso a las calles cercanas para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

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Autoridades pidió cautela ante cifras no confirmadas

Durante la atención de la emergencia comenzaron a circular distintas versiones sobre el número de niños y adultos retenidos; sin embargo, la última declaratoria de las autoridades no permite establecer una cifra definitiva, por lo que han pedido evitar la difusión de datos sin verificar.

La situación también provocó preocupación entre familiares que acudieron a las inmediaciones para conocer el estado de los menores; equipos municipales fueron movilizados para brindar apoyo psicológico a las familias y a integrantes de la comunidad escolar.

Liberan sin lesiones a los niños y al personal de la guardería en Brasil

El operativo en el Centro Municipal de Educación Infantil São Braz, en Curitiba, concluyó sin personas lesionadas, luego de la intervención del Comando de Operaciones Especiales (COE).

De acuerdo con la información preliminar, los agentes neutralizaron al individuo que ingresó al plantel y retuvo a niños y trabajadores. Tras la intervención, todos fueron evacuados sin lesiones y las autoridades dieron por controlada la emergencia.