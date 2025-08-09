Lo que parecía la ilusión de comprar un automóvil, terminó en una tragedia en la Ciudad de México (CDMX), cuando un hombre que vio anunciado un vehículo por internet fue asesinado por un falso vendedor en la alcaldía Tláhuac.

El presunto responsable fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sin embargo, el ciudadano que perdió la vida tras ser beleado y resultar herido en la cara.

Vecinos retuvieron a presunto asesino de hombre que iba a comprar un automóvil en Tláhuac

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Riachuelo Serpentino y Hoja Seca, colonia San José, lugar al que acudieron los policías tras recibir un reporte de que en el lugar se escucharon disparos.

No obstante, vecinos que se percataron de la situación, evitaron que el presunto responsable escapara y lo retuvieron antes de que llegaran los oficiales. Cuando los elementos arribaron, resguardaron la integridad física del hombre.

Este sujeto fue señalado como quien, momentos antes, disparó de manera directa al ciudadano, quien fue citado en calles de la alcaldía Tláhuac, para la compraventa de un vehículo ofertado a través de una red social.

Hombre que iba a comprar un auto en CDMX fue baleado en la cara

En el lugar, varias personas tenían retenido a un sujeto, señalado como quien junto con otro individuo dispararon en contra de un ciudadano.

Asimismo, los oficiales se percataron que la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, se encontraba tirado en el piso y con sangre en el rostro, por lo que se solicitó el apoyo médico.

Al punto, acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) de la alcaldía, quienes diagnosticaron a la víctima sin signos vitales.

Presunto asesino de cliente de auto en CDMX fue golpeado

Los oficiales resguardaron la integridad física del posible implicado, a quien se le aseguró una motocicleta color morado con negro, y fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El probable responsable, al momento de su detención, se encontraba policontundido por lo que fue atendido por el médico legista, sin ameritar traslado hospitalario.

Recomendaciones al tratar de vender o comprar tu auto por redes sociales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda que para evitar ser víctimas de algún delito, como robo, al tratar de comprar o vender un vehículo a través de plataformas digitales y redes sociales, las personas deben tomar en cuenta:

