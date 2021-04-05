Hombre ofrece trabajo a sujeto que intentó robar su restaurante

Un hombre que es dueño de varios negocios en Georgia y Alabama, en lugar de denunciar a un sujeto que entró a su restaurante para intentar robarle este fin de semana, le ofreció un trabajo.

A través de redes sociales, Carl Wallace, de 45 años, dio a conocer las imágenes donde se observa al sujeto que lleva una capucha llevándose la caja registradora de su restaurante llamado Southwest Grill de Diablo, ubicado en Augusta, Georgia, ocurrido durante la madrugada del pasado domingo.

I never imagined what started out as a frustrating day, would turn into an international news story. The outpouring of... Publicado por Diablo's Southwest Grill en Domingo, 4 de abril de 2021

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El dueño del restaurante hizo una oferta al sujeto: “por favor pase a buscar una solicitud de empleo. Sin policías, sin preguntas. Sentémonos y hablemos de cómo podemos ayudarlo y arreglar el camino en el que se encuentra”.

El hombre registró las cámaras de seguridad y encontró que el sujeto había ingresado alrededor de las 4:00 horas a su negocio, en donde entró con ayuda de un mazo para sacar la caja registradora que tras sacudirla no encontró dinero.

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Los propietarios de otros negocios se pusieron en contacto con Wallace para compartir imágenes de cámaras de vigilancia en las que presuntamente aparece el mismo ladrón al que pretende ayudar.

Pero Carl considera que su propuesta es para hacer un cambio y romper un ciclo, ya que cree que el sujeto que captaron las cámaras podría necesitar ayuda y nadie le ha tendido la mano.

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"Sería una de las mejores historias… Si tomas a alguien que estaba en el camino equivocado y alguien le echa una mano. Quizás a él nunca se le ha dado esa oportunidad”, declaró Wallace a medios locales.

La acción de Wallace fue motivada también por el Domingo de Pascua y sus creencias religiosas: "¿Qué haría Jesús? ¿Querría Jesús encerrar a alguien o le ofrecería perdón?”, dijo.

Aunque hasta el momento el ladrón no ha respondido a la oferta de empleo que Wallace le ofreció, el dueño de este restaurante piensa que su oferta le puede cambiar la vida y evitar que cometa otros errores.

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