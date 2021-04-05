VIDEO: Mujer abofetea a sacerdote en Venezuela

Durante esta Semana Santa se registraron diversos incidentes en los que sacerdotes se veían involucrados, como aquel que arrancó el cubrebocas a una creyente durante el Domingo de Ramos.

Pero este Jueves Santo, en Venezuela se registró incidente en donde esta vez el sacerdote fue la víctima, ya que una mujer se le acercó para atacarlo a golpes.

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En redes sociales se difundió el video del momento en que la mujer se acerca al sacerdote y le da una bofetada y una patada durante una misa en la Catedral de San Cristóbal, Venezuela.

De acuerdo con medios locales, la mujer padece una enfermedad mental y por ello atacó al párroco identificado como José Lucio León.

En la grabación se observa que el sacerdote está oficiando la misa cuando se le acerca una mujer y se le para enfrente, mientras dice: “Escuchó quién soy yo" y le dio una bofetada.

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Las personas que estaban cerca del sacerdote de inmediato intervinieron para evitar que el ataque fuera a más, sin embargo, los reportes indican que la mujer alcanzó a patear al hombre.

La mujer, quien fue identificada como Francys Andreína, había presuntamente escapado de un centro de salud mental, ubicado en el municipio de Córdoba.

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En otras grabaciones se observa que la misma mujer estuvo en calles cercanas a la parroquia agrediendo a las personas que pasaban por ahí y también pateando puertas.

Aunque el incidente no pasó a mayores, el video de este ataque hacia el sacerdote generó muchas críticas hacia la mujer, principalmente porque el hecho ocurrió durante el Jueves Santo, una de las celebraciones más importantes para la religión católica.

#1Abril Una mujer irrumpió de forma violenta y abofeteó a un sacerdote en plena misa vespertina de este jueves Santo, cuando se conmemora la cena del señor. #ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, #Venezuela pic.twitter.com/qH63DGDL2W — GERARD TORRES (@GERARDTORRESP) April 2, 2021

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