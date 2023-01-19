Hombre sobrevive 24 días perdido en el mar comiendo cátsup

En Colombia rescataron a un hombre dominicano que llevaba 24 días perdido a bordo de un velero en el Mar Caribe, informaron las autoridades colombianas. El sujeto logró sobrevivir comiendo cátsup diariamente a pesar de que llegó a desesperarse por estar solo sin saber qué iba a pasar con él.

El hombre dominicaco fue identificado como Elvis, Francois, de 47 años de edad, quien dijo que hace 24 días estaba reparando su velero en la isla de San Martín, pero el mar lo arrastró hasta que perdió la orilla.

El hombre dominicano relató que sobrevivió los 24 días a bordo de su velero comiendo una botella de cátsup, ajo en polvo y una botella de jugo sazonador que tenía en el bote.

“No tenía comida, solo tenía una botella de cátsup que estaba en el bote, ajo en polvo y un sazonador, así que lo mezclé con un poco de agua”, contó el sujeto después de ser rescatado por el Ejército de Colombia.

Desde el aire se estableció la ubicación del velero en emergencia que tenía la palabra “HELP” (Ayuda) grabada sobre su casco.



Se dio aviso a las unidades en tierra y mar, donde el buque mercante CMA CGM VOLTARIO se unió a la labor de rescate.#ProtegemosLaVida ⚓ pic.twitter.com/DSGZU6fdeK — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) January 18, 2023

Ejercito de Colombia rescata a hombre perdido en el mar caribe

El Ejército de Colombia compartió el video donde se ve el momento en el que un avión divisó el velero en medio de las aguas del Mar Caribe, con la palabra “ayuda” escrita en el casco.

Francois se sometió a un chequeo médico y fue entregado a las autoridades migratorias colombianas para que lo llevaran de regreso a su país de origen.

El hombre dominicano indicó que lo más difícil fue estar solo todo el tiempo en medio del mar sin saber si alguien los iba a rescatar.

“24 días sin tierra, nadie con quien hablar, no sé qué hacer, no sé dónde estás. Fue duro. En un momento determinado, pierdo la esperanza. Pienso en mi familia”, explicó el hombre que sobrevivió 24 días perdido en medio del mar comiendo cátsup.

